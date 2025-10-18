Vi söker en erfaren bartender med känsla för stil, service och smak!
2025-10-18
Älskar du att stå bakom baren, skapa stämning och servera med stil? Då vill vi ha dig i vårt team!
Vi söker en bartender till vår nya bistro i centrala Spånga - en plats där goda drinkar, bra mat och härlig energi möts.
Du har:
Dokumenterad erfarenhet från bar, restaurang eller lounge
Goda Kunskaper om klassiska och moderna cocktails, viner och öl.
Ett leende som smittar och en vilja att ge gästerna något extra
Ett öga för detaljer och älskar att skapa rätt atmosfär
Koll på service, tempo och detaljer
Bonus: Du är dessutom kreativ på sociala medier och gillar att skapa innehåll bakom kulisserna!
Hos oss får du arbeta i en modern restaurangmiljö där din kreativitet och personlighet får ta plats.
Skicka ett kort mejl och berätta vem du är - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Enbart Mail
E-post: benjamin.tak@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Arbetsgivare Bh Restaurang AB
(org.nr 556973-3081) Kontakt
benjamin tak benjamin.tak@hotmail.com Jobbnummer
9563468