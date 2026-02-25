Vi söker en erfaren arbetsledare och personlig assistent
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vill du arbeta nära en social, aktiv och charmig ung kvinna på 21 år med autism och epilepsi? Nu söker vi dig som vill ta en kombinerad roll som arbetsledare och personlig assistent i hennes team. Hon bor i eget hus i Vellinge och tycker om promenader, musik och sociala aktiviteter. För henne är det viktigt att du är engagerad, bjuder på dig själv och fungerar som en positiv motor i vardagen. Runt henne finns ett stabilt team av personliga assistenter som arbetat tillsammans under en längre tid. Nu söker vi dig som kan leda arbetsgruppen och skapa de bästa förutsättningarna för både assistansanvändaren och teamet.
Om rollen
Tjänsten inleds med att du arbetar som personlig assistent under en längre introduktionsperiod. Därefter utökas ditt ansvar till att även omfatta arbetsledning.
Arbetet kräver ett stort engagemang och fokus för att komma nära, förstå och lära känna henne. Detta ligger till grund för att kartlägga behov, skapa fungerande struktur och bygga en hållbar helhet kring insatserna. Vi söker dig som är prestigelös, ansvarstagande och har god kunskap om - och framför allt förståelse för - autism. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har en stark vilja att skapa en trygg och fungerande vardag. Rollen innebär ett stort ansvar för en annan människas liv, därför är långsiktighet en viktig ambition.
Arbetsuppgifter som arbetsledare
• Bemanning
• Löpande schemaläggning
• Social dokumentation
• Uppföljning och utvärdering av uppdraget
• Skapa rutiner och struktur
• Kommunikation med assistenter och externa aktörer
Vi söker dig som
• Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut
• Har ett stort engagemang och personlig mognad
• Är entusiastisk, flexibel och vill utvecklas
• Har ambition att bli långvarig i uppdraget
Erfarenhet av personlig assistans, socialpedagogiskt arbete, lågaffektivt bemötande och/eller AKK är meriterande men inget krav.
• Omfattning: 100 %
• Arbetstid: Rullande schema med dag-, kväll-, natt- och helgpass
• Obligatorisk utbildning och handledning ingår.
Start omgående - varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Start omgående - varmt välkommen med din ansökan!
