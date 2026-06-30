Vi söker en enhetschef till strategisk samhällsplanering i Gävle
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-06-30
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Är du en erfaren chef och ledare inom strategiska samhällsplaneringsfrågor? Då passar detta uppdrag perfekt för dig!
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia där du kommer att arbeta på uppdrag hos vår kund i Gävle. Arbetet omfattar uppskattningsvis en tjänst på 75-80% med start v. 41 2026 till och med v. 14 2027 med eventuell möjlighet till förlängning.
Vår kund planerar en rad större projekt och söker därav en erfaren chef för ett uppdrag inom strategisk samhällsplanering. Som enhetschef leder du enheten med ansvar för personal, budget och verksamhetsplanering samt driver utvecklingsarbete i en politiskt styrd organisation. Rollen innebär en nära samverkan med interna och externa aktörer. Vi söker därav en analytisk och strategisk person med god problemlösningsförmåga och förmåga att se helheten. Vår kund ser gärna att du leder genom ett tillitsbaserat ledarskap, skapar tydlig riktning, delegerar ansvar och utvecklar dina medarbetare. Du ska även kunna fatta välgrundade beslut, ta ansvar och agerar med omdöme i föränderliga situationer.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat av ansvar för personal, budget och verksamhetsplanering. Rollen innefattar även att kunna fatta välgrundade beslut i pressade situationer och att kunna leda verksamheten tryggt genom förändring.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat innefatta:
Leda enheten för strategisk samhällsplanering.
Delta i politiska beredningar.
Coacha medarbetarna i komplexa samhällsplaneringsfrågor.
Delta i strategiska utvecklingsprocesser och bidra till helhetsperspektiv och samordning i en komplex organisation.
Samverka brett både internt inom kommunen och med externa aktörer som myndigheter, fastighetsutvecklare och andra samarbetspartners.
Ledarskapsarbete, du ska motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål, skapa engagemang och delaktighet.
Mål‐ och resultatarbete i prioriteringar, planering och agerande.
Administrativa uppgifter i verksamhetens system.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av ledarskap.
Relevant akademisk examen för verksamhetens område.
Fem (5) årig dokumenterad erfarenhet av verksamhet, personalledning samt av budgetarbete på strategisk nivå.
Analytisk och strategisk förmåga.
God samarbetsförmåga.
Kännedom om arbetsgivarens verksamhet och värdegrund.
God kommunikativ förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande
Erfarenhet av strategiska samhällsplanerings frågor.
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svensk. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 260702
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman och Jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987969-2078062". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Gävle Centralstation (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9985323