Vi söker en enhetschef till Socialjouren, Stockholm stad
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Socialjouren är tillgänglig dygnet runt för boende och besökare i staden. Socialjouren tar emot besökare på plats, gör hembesök, träffar klienter på sjukhus, medverkar vid förhör och arbetar rådgivande vid telefonsamtal och chatt. Socialjouren arbetar med ansökningar och anmälningar avseende underåriga och vuxna enligt SoL, LVU och LVM. Socialjouren arbetar även med ansökningar om nöd enligt tak över huvudet garantin, TÖG. Utöver detta har Socialjouren krisberedskap för staden under jourtid samt tät samverkan med Polisen utifrån nuvarande samhällssituation i arbetet mot gängkriminalitet i ROC -Regionalt operativt center, en väg in. Hos oss arbetar vi även enligt Islandsmodellen vilket innebär en tät samverkan med Polisen i ärenden där det förekommer våld i familjer.
Vi har fått utökade uppdrag och därmed blivit fler anställda vilket gör att vi nu utökar socialjouren med ytterligare en enhetschef. Verksamhetsförändringen innebär att två likvärdiga enheter kommer driva socialjourens uppdrag framåt.
Vi erbjuder
Hos oss gör du skillnad på riktigt för Stockholms utsatta medborgare. Du får vara med och påverka verksamhetsförändringen som socialjouren nu genomför tillsammans med nuvarande enhetschef och områdeschef.
Du leder en kompetent och engagerad grupp av medarbetare och ingår i en ledningsgrupp som arbetar tillsammans för stadens sociala beredskap. Arbetet är omväxlande i en föränderlig miljö där ena dagen inte är den andra lik! Det här är en tjänst för dig som trivs med myndighetsövning, utveckling, samverkan och ett nära ledarskap.
Läs mer om att vara chef i Stockholm stad: här
Läs mer om förmåner i Stockholm stad: här
Hej från din framtida chef
Jag heter Lena Svärd och är områdeschef på område social beredskap som består av fem enheter; Socialjouren, Förstärkningsteam och särskilda uppdrag, Uppsök och rådgivning, Ungdomsjouren och Prostitution och människohandel. Som områdeschef fokuserar jag på dialog, tydlighet och delaktighet med ett tydligt fokus på vårt uppdrag. Vi skall ha en hög kvalitet och våga utmana oss själva på ett sätt som ger medborgaren ett mervärde men som också gör att det är givande och roligt att arbeta inom område social beredskap. Av mig kan du förvänta dig en närvarande, engagerad och tillitsfull chef som ger dig goda möjligheter att växa och utvecklas i din roll.
Din roll
Som enhetschef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar och leder, utvecklar och följer upp enheten utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Du inspirerar och motiverar dina medarbetare att tillsammans driva det systematiska kvalitetsarbetet, verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse.
Socialjouren består av 32 medarbetare varav 24 är socialsekreterare, 1 socialsekreterare dagtid med inriktning personer i hemlöshet, 6 gruppledare och 1 administrativ assistent. Medarbetarna arbetar på rullande schema, dag, kväll och natt.
Enhetens nuvarande medarbetare kommer att delas upp mellan de två enhetscheferna med fokus på en sammanhållen socialtjänst och stor vikt ligger på gott samarbete mellan de två enhetscheferna.
Schemaläggning och bemanning är en annan stor del av tjänsten.
I övrigt består ditt arbete av samverkan inom staden och med externa samarbetspartners, som exempelvis polis och sjukvård.
Vid behov kan man behöva bistå vid krisberedskap eller annat som händer vid jourtid. Du rapporterar till områdeschefen för social beredskap och ingår i ledningsgruppen för området.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleexamen som socionom
aktuell erfarenhet som chef där du har personal-, budget- och verksamhetsansvar
aktuell erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänsten, antingen från barn- och ungdom och/eller vuxen/ekonomiskt bistånd
B- körkort
Meriterande:
ledarskapsutbildning (ex Stockholms stads ledarskapsutbildning, längre handledning i ledningsgrupp, UGL)
erfarenhet av schemaläggning och Medvind
erfarenhet av förändringsledning
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Som enhetschef ser vi att du:
har en helhetssyn och förmåga att omsätta komplex information till långsiktiga strategier
är strukturerad och lösningsorienterad med fokus på mål- och resultat
är trygg i din roll och kan fatta beslut även i komplexa sammanhang
är kommunikativ och tydlig
är relationsskapande och samarbetsinriktad med förmåga att bygga förtroende
är utvecklingsinriktad, nyfiken och driver förändring?
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning? Vill du vara med och bidra i vår utveckling? Då vill vi veta mer om dig, välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-09Övrig information
Vi erbjudande om anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Läs mer på polisens webbsida: här
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara när du söker tjänsten. Ansökan ska vara på svenska. Rekryteringsprocessen kommer bestå av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Brännkyrkagatan 123 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Carl Korch, SACO carl.korch@stockholm.se 08-50847960
9845908