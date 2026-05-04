Vi söker en enhetschef till Nationella stödenheten på Jordbruksverket
2026-05-04
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Arbetsuppgifter
Nationella stödenheten söker en enhetschef där du kommer att ansvara för att leda och utveckla enhetens verksamhet. Du säkerställer ett effektivt och rättssäkert genomförande av enhetens uppdrag inom handläggning och utbetalning, samt fattar beslut i både enskilda ärenden och större ärendeflöden.
Enheten ansvarar för handläggningen av investeringsstöd för robust primärproduktion. Stödet bidrar till att primärproducenter ska vara bättre rustade att fortsätta sin produktion även vid höjd beredskap eller ytterst krig.
I uppdraget ingår att leda och följa upp medarbetarna med fokus på god arbetsmiljö, effektiv handläggning och kontinuerlig verksamhetsutveckling. Du ansvarar för resurs- och kompetensplanering, rekrytering samt tertialvis uppföljning av verksamheten mot uppsatta mål. En central del av rollen är att driva förändrings- och utvecklingsarbete för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för handläggningen och möta förändrade behov.
I uppdraget ingår även att skapa och upprätthålla goda samarbeten internt och externt, det vill säga med andra avdelningar på den egna myndigheten och med andra myndigheter och aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning om minst tre år inom för tjänsten relevant område, exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi, lantbruk eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha arbetat som chef med personalansvar i närtid och ha dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet och medarbetare. Rollen ställer krav på kommunikativ förmåga och att du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet från offentlig sektor samt erfarenhet av förändringsledning och arbete med organisationsförändringar. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet från handläggande verksamhet, gärna inom statlig myndighet, samt kunskap om eller erfarenhet av arbete med EUregelverk. Erfarenhet av eller god förståelse för primärproduktion och landsbygdsföretagande är också meriterande.
För att lyckas i rollen som enhetschef ser vi att du har ett tryggt och tillitsbaserat ledarskap där du aktivt driver utveckling och förändringsarbete. Du är relationsskapande och har god förmåga att bygga och upprätthålla förtroendefulla samarbeten, både internt och externt. Du arbetar lösningsorienterat och har förmåga att hantera komplexa frågeställningar på ett strukturerat och metodiskt sätt. Vidare planerar, prioriterar och följer du upp verksamheten på ett sätt som skapar tydlighet, ordning och förutsägbarhet i en verksamhet under ständig förändring.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
På Jordbruksverket har vi en kultur som bygger på nyfikenhet, hjälpsamhet, helhetssyn och vi skapar resultat på ett effektivt sätt till nytta för våra kunder. Vi står stadigt på den statliga värdegrunden och som chef och ledare är du central bärare av vår kultur.
Du kan läsa mer om vår syn på ledarskap och vår kultur här: https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-jordbruksverket
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Chefsuppdraget är idag ett tidsbegränsat förordnande med en tillsvidareanställning som grund. Under 2026 genomför Jordbruksverket en översyn av hanteringen av chefsförordnanden. Denna översyn kan leda till att du istället blir tillsvidareanställd i befattningen som chef.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-08285/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
553 29 JÖNKÖPING
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen
Rekryterande chef
Rickard Gustafsson 036-15 60 79
