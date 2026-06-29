Vi söker en enhetschef till kvalitetsenheten inom omsorgsförvaltningen
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-06-29
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Om arbetsplatsen
Vill du vara en del av ett team med bred specialistkompetens, där vi – trots olika uppdrag – arbetar nära varandra och delar kunskap, erfarenheter och perspektiv?
Kvalitetsenheten är en viktig del av omvårdnadsförvaltningen. Vårt uppdrag är att bidra till att verksamheten håller hög kvalitet, är rättssäker och erbjuder en trygg och säker vård och omsorg. Vi arbetar nära verksamheterna och är både ett stöd och en drivkraft i utvecklingen – med fokus på att skapa förutsättningar för ett strukturerat och hållbart arbetssätt.
Hos oss möts flera specialistfunktioner, vilket skapar en dynamisk arbetsmiljö där olika kompetenser får ta plats och stärka varandra. Här arbetar bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), socialt ansvarig samordnare (SAS), dietist, demenssjuksköterska, registrator och nämndsekreterare sida vid sida. Tillsammans delar vi kunskap, stöttar varandra och bidrar till en helhet som gör skillnad i verksamheten. I vardagen innebär det nära samarbete, dialog och en kultur där utveckling och nyfikenhet uppmuntras.
Omvårdnadsförvaltningens arbete vilar på en gemensam värdegrund där trygghet står i centrum. Kvalitetsenheten har därför en viktig roll i att skapa strukturer och arbetssätt som gör detta möjligt i praktiken.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för kvalitetsenheten får du en central roll i att leda och utveckla arbetet med kvalitet, rättssäkerhet och styrning. Du ansvarar för att planera, leda och fördela arbetet inom enheten och har personalansvar för medarbetarna i enheten. Tillsammans skapar ni förutsättningar för en verksamhet som präglas av struktur, kvalitet och kontinuitet.
I ditt uppdrag har du ett helhetsansvar för enhetens arbete. Det innebär bland annat att leda och utveckla ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, ansvara för kvalitets- och avtalsuppföljningar samt säkerställa att arbetet bedrivs med hög patientsäkerhet. Du ansvarar också för områden som nämndadministration, registratur och arkiv, liksom för frågor som rör informationssäkerhet, dataskydd och efterlevnad av lagstiftning, inklusive GDPR.
En viktig del av arbetet är att skapa överblick i en komplex verksamhet. Du samlar in, analyserar och strukturerar information som blir ett viktigt underlag för styrning, uppföljning och utveckling. Med ett nyfiket och lösningsorienterat förhållningssätt driver du utvecklingen av arbetssätt, processer och systematik inom kvalitetsområdet.
Du har också en stödjande roll gentemot verksamheterna, där du bidrar till att chefer och medarbetare får rätt förutsättningar att arbeta strukturerat och i enlighet med gällande lagstiftning. I detta ingår även att utveckla och förvalta användningen av verksamhetssystem och kvalitetsverktyg, såsom Platina och Treserva.
Rollen är både strategisk och operativ. Du förväntas ta ett helhetsgrepp och driva utveckling framåt, samtidigt som du vid behov kliver in och bidrar i det dagliga arbetet. Det är en roll för dig som trivs i ett sammanhang där du får kombinera struktur med utveckling – och där ditt arbete verkligen gör skillnad.Kvalifikationer
För rollen krävs
Högskoleutbildning inom exempelvis socionom, statsvetare, jurist, eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
Erfarenhet av att leda strategiskt utvecklings- och/eller utredningsarbete
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation på strategisk nivå
Erfarenhet av arbetsledning eller chefskap
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och medveten om hur dina beslut påverkar både medarbetare och verksamhet. Du har ett nyfiket och engagerat förhållningssätt och bygger förtroende genom att stötta andra i deras uppdrag, samtidigt som du bidrar till en kultur där struktur, kvalitet och utveckling står i centrum.
Du är analytisk, strukturerad och resultatorienterad, och har förmågan att se helheten samtidigt som du tar hand om detaljerna. Med tydlig och tillitsbaserad kommunikation skapar du goda relationer och inspirerar teamet att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Du bidrar till att verksamheten utvecklas på ett tryggt, hållbart och positivt sätt.
Meriterande kvalifikationer
God kunskap och insikt i kommunal verksamhet och aktuell lagstiftning
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsuppföljning
Erfarenhet av att arbetat med kvalitetsarbete inom vård och omsorg
Anställningsvillkor
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med start enlig överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Vid eventuell intervju - medtag legitimation.Övrig information
Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik. För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess kan arbetsprov och arbetspsykologiska komma att tillämpas.
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Sveriges Arbetsterapeuter
Ulrika Hellmo ulrika.hellmo@falun.se Jobbnummer
9982431