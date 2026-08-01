Vi söker en Enhetschef till Försörjningsstöd
Piteå Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Piteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Piteå
2026-08-01
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Vill du leda en viktig samhällsfunktion och göra skillnad – på riktigt?
Enheten Stöd till försörjning inom socialtjänsten arbetar varje dag för att stärka människors möjligheter till egen försörjning och ett självständigt liv. Nu när vår uppskattade enhetschef går i pension söker vi dig som vill ta över stafettpinnen och leda en trygg, kompetent och engagerad verksamhet vidare.Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för Stöd till försörjning leder du en verksamhet med cirka 20 kompetenta medarbetare. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi – men också en viktig roll i att driva utveckling och skapa förutsättningar för god kvalitet och hållbara arbetssätt.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
Leda, stödja och utveckla medarbetare i deras viktiga arbete
Ansvara för budget, uppföljning, statistik och analys
Driva strategiskt utvecklingsarbete i linje med ny lagstiftning och politiska beslut
Samverka brett – både internt inom kommunen och externt med andra aktörer
Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Stöd till vuxna, där du tillsammans med erfarna chefskollegor arbetar med både strategiska och operativa frågor. På enheten finns även en teamledare som stöttar i den dagliga driften och samverkar nära dig i ledarskapet.
Därför ska du välja oss
Du gör verklig skillnad. Din roll är central i arbetet med att stärka individers möjligheter till egen försörjning och ökad självständighet.
Utveckling i fokus. Enheten befinner sig i ett spännande utvecklingsskede, med bland annat ny Socialtjänstlag och kommande lagstiftning kring aktivitetskravet.
Kompetenta och engagerade medarbetare. Här möts du av hög professionalism, arbetsglädje och ett starkt engagemang.
Tryggt chefsstöd. Du blir del av ett erfaret ledningsteam där vi stöttar varandra och delar ansvar, erfarenheter och utveckling.
Balans mellan strategi och närhet. Du får möjlighet att både arbeta långsiktigt och vara nära verksamheten.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är utbildad socionom eller har annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Har du tidigare erfarenhet som chef och/eller av myndighetsutövning inom socialtjänsten ser vi det som meriterande.
Som ledare är du:
Trygg, tydlig och stabil
Strategisk med god helhetssyn
Relationsskapande och tillitsbaserad i ditt ledarskap
Du trivs med ansvar, kan arbeta självständigt och har god förmåga att använda statistik och analys som underlag för beslut och utveckling. Ekonomi är en naturlig del av ditt uppdrag och du ansvarar för att verksamheten bedrivs med budget i balans.
B-körkort är ett krav.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23
Före erbjudandet om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Omsorgschef
Lena Enqvist lena.enqvist@pitea.se +46911696833 Jobbnummer
10017717