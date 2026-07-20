Vi söker en enhetschef för Lokalvård till Örebro universitet
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2026-07-20
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Vill du leda och utveckla en viktig verksamhet som skapar trygga, hållbara och välskötta miljöer för utbildning och forskning? Nu söker vi en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef till Lokalvårdsenheten inom Campusavdelningen vid Örebro universitet.
Vi kan erbjuda en arbetsplats med många olika typer av samarbeten där alla delar i helheten är lika viktiga. Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Vi erbjuder ett omväxlande och intressant uppdrag i en internationell och spännande miljö!
Uppdraget
Som enhetschef för Lokalvård leder och samordnar du Lokalvårdsenheten inom Campusavdelningen. Rollen innebär ett helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi samt ett nära samarbete med andra funktioner inom universitetet. Du bidrar aktivt till att lokalvården håller hög kvalitet och fungerar som ett professionellt och effektivt stöd som säkerställer rena, trygga och välskötta lokaler som stödjer utbildning, forskning och administration.
En viktig del av uppdraget är att skapa och upprätthålla struktur i det dagliga arbetet genom god planering, prioritering och organisering. Rollen kräver förmåga att arbeta metodiskt och säkerställa tydlighet och kvalitet även i perioder med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Du verkar i linje med universitetets värdegrund och grundsyn för ledning och styrning, som präglas av tillit, helhet, kvalitet, samarbete och enkelhet, och bidrar aktivt till Campusavdelningens gemensamma utveckling. I uppdraget ingår även att följa omvärldsutveckling och ta tillvara tekniska och organisatoriska möjligheter för effektivisering och utveckling.
Du ingår i Campusavdelningens ledningsgrupp och representerar lokalvårdsenheten i relevanta interna och externa sammanhang.
Erfarenheter och kunskap
För att lyckas i rollen som enhetschef vid Lokalvårdsenheten bedömer vi att du har flera års erfarenhet från kvalificerat arbete som chef eller ledare.
Vi bedömer också att du har en högskole- eller universitetsexamen exempelvis inom ekonomi, HR, ledarskap, offentlig förvaltning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med personalansvar. Erfarenhet av att leda verksamhet med ansvar för ekonomi, resultat och arbetsmiljö. God förmåga att arbeta strukturerat med uppföljning, prioritering och genomförande.
Du har arbetat både strategiskt och operativt med goda resultat. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet från serviceintensiva verksamheter. Du formulerar dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Egenskaper och förmågor
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har ett helhetsperspektiv, arbetar strukturerat och har lätt för att samarbeta över organisatoriska gränser. Du är utvecklingsorienterad, kvalitetsmedveten och trivs med att kombinera strategiskt arbete med operativt ledarskap.
Du är trygg i att möta människor i olika situationer och har förmåga att skapa konstruktiv dialog genom tydlig och empatisk kommunikation. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt bidrar du till ett professionellt och förtroendefullt samarbete i alla typer av interaktioner.
Du förväntas leda i enlighet med universitetets chefs- och medarbetarpolicy och stå bakom värden som tillit, samarbete och lärande.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt chefsuppdrag i en samhällsviktig verksamhet
Möjlighet att påverka och utveckla en central servicefunktion
Samarbete med engagerade kollegor i en kunskapsintensiv miljö
En arbetsplats som värnar kvalitet, hållbarhet och god arbetsmiljö
Information
Anställningen är 100%, tillsvidare med tillträde enlig överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Rickard Ålund på e-post: rickard.alund@oru.se
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-20Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av rollen som enhetschef för lokalvården
Komplett CV
Kopior av relevanta betyg/intyg
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-08-25. Varmt välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-03829/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Universitet Kontakt
Avdelningschef
Rickard Ålund rickard.alund@oru.se Jobbnummer
10006406