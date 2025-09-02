Vi söker en engagerad VD till Trångsunds Åkeri AB i Stockholm!
Är du en driven och strategiskt tänkande ledare med passion för transport och logistik? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en erfaren och resultatinriktad VD som ska leda vårt åkeri genom en spännande tillväxtfas och fortsätta utveckla våra tjänster och verksamhet. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
Trångsunds åkeri med huvudkontor och terminal i Stockholm Sätra, omsätter ca 75 MSEK och har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa transportlösningar till våra kunder. Vår verksamhet präglas av ett starkt kundfokus, pålitlighet och ett stort engagemang från vår personal. Vi erbjuder ett brett utbud av transporttjänster och har en välutvecklad och modern fordonspark. Vi har en stark grund att stå på, och vi söker nu en VD som kan ta oss till nästa nivå. För mer information besök vår hemsida Team Trångsunds Åkeri.Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla åkeriet med fokus på långsiktig tillväxt och lönsamhet.
Ansvara för den dagliga verksamheten och driva förbättringar inom alla funktioner: ekonomi, drift, personal och kundrelationer.
Leda och utveckla ett engagerat team av medarbetare och skapa en positiv företagskultur.
Hålla kontakt med kunder, samarbetspartners och leverantörer för att säkerställa hög kvalitet och goda relationer.
Utvärdera och implementera nya affärsmöjligheter för att stärka vår marknadsposition.
Ansvara för försäljning och strategiska beslut för att säkerställa långsiktig framgång.
Är du den vi söker?
Vi söker dig med erfarenhet av ledarskap och försäljning, som har en tydlig kommunikativ förmåga och lätt att bygga långsiktiga kundrelationer. Du är van att fatta snabba beslut, har ett starkt driv och arbetar målinriktat. Samtidigt kombinerar du en strategisk och analytisk förmåga med ett tydligt fokus på resultat.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning.
Minst 3 års erfarenhet av att leda och utveckla team i en chefsroll.
Erfarenhet av att arbeta i en ledande position inom logistik och försäljning.
Goda kunskaper inom företagsekonomi och försäljning.
Goda datakunskaper.
B-körkort.
Vi erbjuder:
Du får möjligheten att sätta din egen prägel på ett företag med starka framtidsambitioner. Som VD kliver du in i ett ekonomiskt stabilt bolag med långvariga och bevisade resultat, där du får chansen att påverka utvecklingen och samtidigt växa tillsammans med oss.En stark gemenskap som vi värnar om, med traditionsenlig årlig resa och gemensamt julbord.
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner, inklusive förmånsbil.
Rätt person möjlighet till delägarskap och personlig utvecklig.
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering, för Trångsunds Åkeri räkning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:Ira Isaksson på telefonnummer 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 30 september 2025. Tjänsten söks rent formellt på Isakssons hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
