Vi söker en engagerad undersköterska till LSS-boende
2025-12-22
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Villagatan är ett LSS-boende, med fem lägenheter för omsorgstagare, bemannat med personal dygnet runt. Boendet är centralt beläget i Ljungby vilket ger närhet till samhällsservice och aktiviteter.
Hos oss arbetar vi för att skapa en trygg, meningsfull och förutsägbar vardag för de boende. Vårt arbetssätt är pedagogiskt, coachande och motiverande med fokus på att stärka individens självständighet och livskvalitet. Som undersköterska på boendet är du en viktig del i detta arbete och bidrar med både omsorg och engagemang. Nära omvårdnadsarbete är en naturlig del av tjänsten.
Vi värdesätter samarbete och god kommunikation i personalgruppen för att skapa bästa möjliga vardag för omsorgstagarna och en trivsam arbetsmiljö för dig och dina kollegor.Arbetsuppgifter
• Arbeta utifrån genomförandeplaner och dokumentera enligt gällande rutiner.
• Samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner för att skapa helhet och trygghet.
• Bidra med struktur, lösningsfokus och ett positivt förhållningssätt i vardagen.
Arbetstiderna varierar mellan dag-, kvälls- och helgpass samt journätter.Kvalifikationer
Vill du arbeta med människor och göra verklig skillnad i deras vardag?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning mot funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet inom LSS.
Du som söker är empatisk, lugn och strukturerad, samtidigt som du är pedagogisk, plikttrogen och flexibel. Du trivs med ordning och har förmåga att skapa trygghet för andra. Du har vana vid rutinbaserat arbete, är lösningsfokuserad och samarbetar väl med kollegor.
För tjänsten behöver du behärskar svenska väl i både tal och skrift samt ha b-körkort för manuell växellåda.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull verksamhet där varje dag gör skillnad.
ÖVRIGT
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringenoch undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
