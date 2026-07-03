Vi söker en engagerad tandhygienist som vill bli en del av vårt team.
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Västerås Visa alla tandsköterskejobb i Västerås
2026-07-03
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Beskrivning
Information om arbetsplatsen:
Klinik med allmäntandläkare och specialister inom parodontologi, endodonti och protetik.
I vårt team arbetar tre tandläkare, fyra tandsköterskor och en tandhygienist.
Arbetsuppgifter
Kliniskt arbetande tandhygienist.
Kvalifikationer
Vi erbjuder ett varierat arbete som tandhygienist. Ett tydligt patientfokus, ett gott bemötande och en hög kvalité ska genomsyra upplevelsen hos oss. I ditt arbete tar du mycket eget ansvar men är samtidigt i nära samarbete med dina kollegor. Tillsammans hjälper vi våra patienter med deras munhälsa och skapar livskvalité.Publiceringsdatum2026-07-03Dina personliga egenskaper
Kunna utvecklas genom en lärande miljö med öppen kommunikation för att ge bästa möjliga tandvård och vara en del av hela klinikens gods teamanda.Kvalifikationer
Svensk tandhygienistutbildning.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Norra Källgatan 17 (visa karta
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722 11 VÄSTERÅS Arbetsplats
Tandvård, Västmanlands län, Norra Källgatan 17 Kontakt
Tandläkare
Magnus Törnell magnus.tornell@ptj.se Jobbnummer
9990460