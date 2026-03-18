Vi söker en engagerad Socialchef som vill göra skillnad!
Upptäck Skinnskattebergs kommun - där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand!
Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt.
Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet.
Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss.
Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.Verksamheten
I Skinnskattebergs kommun erbjuder vi alternativet till storstädernas puls och tempo på ett behändigt avstånd till flera av Sveriges större städer. Välkommen att söka tjänsten som socialchef i Skinnskattebergs kommun.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som socialchef är du direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunchefens ledningsgrupp.
Socialförvaltningen i Skinnskattebergs kommun omfattar vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg, LSS, socialpsykiatri, kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård, interkommunal samverkan för familjerätt och ungdomsmottagning.
I ditt uppdrag som socialchef är du ytterst ansvarig för att leda, styra och utveckla socialförvaltningen genom ett brett samarbete både internt och externt. Du kommer att ha ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Du kommer att leda och stödja socialförvaltningens ledningsgrupp, som består av sex enhetschefer.
För att fortsätta utveckla socialförvaltningen kommer du att behöva fokusera på områden som kompetensförsörjning, bemanning, digitalisering och effektivisering. Vi behöver en socialchef som kan vara modig, är erfaren och framåtblickande för att driva dessa utvecklingsinitiativ samtidigt som vi upprätthåller en hög kvalitet i vår kärnverksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har för tjänsten annan relevant akademisk utbildning. Vidare vill vi att du har erfarenhet av verksamhets- personal- och budgetansvar inom relevant område och erfarenhet av att leda chefer, samt kunskap inom något av socialförvaltningens verksamhetsområden.
Du har goda kunskaper i aktuell lagstiftning och styrning inom socialt arbete. Meriterade är om du har erfarenhet av arbete på högre chefsnivå inom offentlig sektor och politisk styrd verksamhet.
Vi söker en ledare som leder, motiverar, skapar engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål. Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du arbetar bra med andra människor och är duktig på att bygga relationer. Vi vill att du är trygg i din ledarroll då detta är en viktig del i uppdraget. B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i dig själv, tydlig, beslutsför och kommunikativ med en god pedagogisk förmåga. Du har även god leveransförmåga. Du ser kommunförvaltningen i ett helhetsperspektiv och drivs av en vilja att utveckla och åstadkomma resultat. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete.Anställningstyp/arbetstider
Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass, därav kan säkerhetsintervju bli aktuellt.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande innan ansökningstiden löpt ut.Övrig information
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskattebergs kommun
(org.nr 212000-2023), http://www.skinnskatteberg.se Kontakt
Tf Kommunchef
Malin Sigmundsson malin.sigmundsson@skinnskatteberg.se 0222--51 57 00 Jobbnummer
