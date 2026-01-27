Vi söker en engagerad säljare/kundsupport till vårt kontor i Lund

Homemaid AB (Publ) / Säljarjobb / Lund
2026-01-27


Visa alla säljarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Homemaid AB (Publ) i Lund, Malmö, Eslöv, Landskrona, Trelleborg eller i hela Sverige

Har du tidigare erfarenhet av förstklassigt kundbemötande och försäljning via telefon? Drivs du av att jobba efter uppsatta mål? Vill du vara del av en organisation i rörelse där du har en nyckelroll gentemot kunderna? Då ska du söka denna tjänst idag!
I din roll som Kundsupport/Innesäljare på HomeMaid arbetar du främst med att erbjuda våra kunder en förstklassig service via telefon och mejl. Du tar emot inkommande förfrågningar rörande HomeMaids tjänster och sköter tillkommande administration samt jobbar med bland annat uppsökande försäljning via telefon.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Arbetsuppgifter
Arbeta med nykundsbearbetning

Arbeta aktiv med merförsäljning till såväl befintliga som gamla kunder.

Arbeta med uppsökande försäljning via telefon

Supportera kunder via telefon och mejl.

Hantera kundärenden såsom av-och ombokningar, kundklagomål, enklare skadeärenden samt avlasta övriga kollegor i av- och ombokningar av tjänster.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER För att trivas i rollen som Kundsupport/Innesäljare har du tidigare erfarenhet av att arbeta serviceinriktat och kundorienterat. Du har en naturlig fallenhet för att alltid göra det lilla extra samt en flexibilitet som hjälper dig hantera perioder med högre belastning. Du trivs med telefonen som främsta arbetsredskap och har en förmåga att hantera olika arbetsmoment samtidigt utan att tumma på kvaliteten. Du tycker om när det händer mycket och din vilja att utvecklas samt din nyfikenhet hjälper dig framåt. Självklart gillar du att jobba mot uppsatta säljmål.
Viktigt för tjänsten är att du:

Är inkluderande och respektfull i kontakt med olika människor

Är lösningsorienterad och glädjespridande

Har dokumenterad erfarenhet från försäljning och service, med fördel via telefon

Har god dator- och systemvana, med fördel erfarenhet från LIME och Tengella

Kan flytande svenska och har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

OM TJÄNSTEN Tjänsten är placerad i arbetstider är främst förlagda dagtid 08-17, måndag till fredag, men andra arbetstider kan förekomma.
Placering: Lund Anställning: Heltid, med 6 månaders provanställning Tillträde: Omgående

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7123785-1809777".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Homemaid AB (Publ) (org.nr 556543-8883), https://karriar.homemaid.se
Bankgatan (visa karta)
223 52  LUND

Arbetsplats
HomeMaid

Jobbnummer
9707132

Prenumerera på jobb från Homemaid AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Homemaid AB (Publ):