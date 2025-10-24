Vi söker en engagerad Rehabassistent till vårt team!
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Vi söker en Rehabassistent som vill vara med och stärka individens förmåga varje dag.
Som rehabassistent är du en viktig del av vårt rehabiliteringsteam. Du arbetar nära legitimerade fysio- och arbetsterapeuter och utför insatser som syftar till att bevara eller förbättra individens funktionsförmåga.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
* Stödja och motivera patienter i deras dagliga aktiviteter.
* Träna rörelse, balans och förflyttningar.
* Följa upp och dokumentera enligt givna instruktioner.
* Hjälpa till vid förskrivning och anpassning av hjälpmedel.
* Arbeta nära vårdpersonal, anhöriga och andra professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har utbildning som rehabassistent, undersköterska med inriktning rehabilitering, eller motsvarande erfarenhet.
* Är empatisk, ansvarsfull och har ett rehabiliterande förhållningssätt.
* Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Meriterande är tidigare erfarenhet av rehabiliterande arbete eller arbete inom hemsjukvården.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
