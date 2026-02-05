Vi söker en engagerad Produktionstekniker till montering
2026-02-05
Om jobbet
Välkommen till Wipro Infrastructure Engineering i Östersund -en högt specialiserad verkstadsindustri med över 30 års erfarenhet av hydraulcylindrar. Här möts teknik, kvalitet och ett sammansvetsat team, cirka 100 kollegor, som tillsammans producerar hydraulcylindrar till applikationer inom anläggning, jordbruk, skog och transport. Vill du vara med och forma framtidens industri i Östersund? Bygg din framtid med oss!
Produktionstekniker - Monteringslinor (Östersund)
Wipro Infrastructure Engineering AB
Brinner du för smarta lösningar och effektiv produktion? Vi söker en engagerad Produktionstekniker till våra monteringslinor i Östersund. Här får du en central roll i hjärtat av vår verksamhet, där ditt arbete direkt påverkar leveransprecision, kvalitet och arbetsmiljö. Du kommer att arbeta nära produktionen och se den direkta effekten av dina idéer.
Om rollen
Som produktionstekniker för våra monteringslinor blir du en nyckelperson i att skapa effektiva flöden och robusta processer. Du samarbetar dagligen med produktionsledare och verkstadsarbetare i området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Förbättra flöden och arbetsplatser: Driva LEAN/5S, arbetsplatsutformning och ständiga förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och leverans.
• Rotorsak & störningar: Ta ledning vid problem, utföra rotorsaksanalyser och säkra varaktiga lösningar.
• Instruktioner & standarder: Äga och uppdatera instruktioner för monteringslinorna.
• Underhåll: Utforma förebyggande underhåll tillsammans med leverantörer och operatörer.
• Nya produkter: Medverka vid introduktion av nya produkter, prototyper och utfallsprov.
• Kvalitet & uppföljning: Driva förbättringsaktiviteter och följa upp resultat.
Vem vi tror att du är
• Har teknisk utbildning (YH/högskola) eller motsvarande erfarenhet inom produktionsteknik/montering.
• Erfarenhet av LEAN/5S och vana att skapa standardiserade instruktioner och underhållsplaner.
• Trivs nära produktionen, är praktiskt lagd, kommunikativ och gillar samarbete.
• Klarar både snabba insatser vid störningar och långsiktiga förbättringar.
Vi erbjuder
• En tydlig roll med stort inflytande på linornas vardag och utveckling.
• Möjlighet att göra konkret skillnad i säkerhet, kvalitet och leveransprecision.
• Ett samarbetsklimat där teamarbete och förbättringsarbete står i centrum.
Arbetsgivaren
Wipro Infrastructure Engineering AB
• Maria Bäckebjörk
HR Managermaria.backebjork@wipro.com
0701080560
• Mats Bad
Rekryterande chefmats.bad@wipro.com
0760040616 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: mats.bad@wipro.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wipro Infrastructure Engineering AB
