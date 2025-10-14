Vi söker en engagerad personlig assistent till 18-årig tjej i Nykil
2025-10-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som assistent hos en tjej i 18-årsåldern boendes i Nykil.
Som personlig assistent har du ett variationsrikt arbete där dagen kan innefatta allt från vardagliga sysslor, omsorg till att följa med på daglig verksamhet, nöjen och evenemang. Arbetet innebär att du som assistent ska stödja uppdragsgivaren genom dagen.Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Som personlig assistent till vår uppdragsgivare är du en aktiv del av hennes vardag och du stöttar henne såväl hemma som på ev aktiviteter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av autism.
Tjänsten är ett vikariat vid behov med möjlighet för fast schemarad för rätt person.
Om dig:
Du har erfarenhet av assistansyrket och har arbetat med ungdomar med NPF.
Du behöver vara driven i ditt arbete, engagerad och ha en förmåga att kunna arbeta självständigt och kunna motivera tjejen samtidigt som det är viktigt att inte vara för "på". Du har lätt att följa instruktioner och är ödmjuk, och kan ta initiativ och planera.
Utdrag från polisregister är obligatoriskt.
Familjen bor i Nykil och körkort och tillgång till bil är ett krav då kollektivtrafiken inte går alla tider.
Varmt välkommen med din ansökan och till oss på SAAND!
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
