Vi söker en engagerad personlig assistent till 18-årig tjej i Nykil

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping
2025-10-14


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Motala, Norrköping eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill arbeta som assistent hos en tjej i 18-årsåldern boendes i Nykil.

Som personlig assistent har du ett variationsrikt arbete där dagen kan innefatta allt från vardagliga sysslor, omsorg till att följa med på daglig verksamhet, nöjen och evenemang. Arbetet innebär att du som assistent ska stödja uppdragsgivaren genom dagen.

Publiceringsdatum
2025-10-14

Om tjänsten
Som personlig assistent till vår uppdragsgivare är du en aktiv del av hennes vardag och du stöttar henne såväl hemma som på ev aktiviteter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av autism.

Tjänsten är ett vikariat vid behov med möjlighet för fast schemarad för rätt person.

Om dig:

Du har erfarenhet av assistansyrket och har arbetat med ungdomar med NPF.

Du behöver vara driven i ditt arbete, engagerad och ha en förmåga att kunna arbeta självständigt och kunna motivera tjejen samtidigt som det är viktigt att inte vara för "på". Du har lätt att följa instruktioner och är ödmjuk, och kan ta initiativ och planera.

Utdrag från polisregister är obligatoriskt.

Familjen bor i Nykil och körkort och tillgång till bil är ett krav då kollektivtrafiken inte går alla tider.

Varmt välkommen med din ansökan och till oss på SAAND!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi
Hassan@saandassistans.se
0101550300

Jobbnummer
9555317

Prenumerera på jobb från Saand Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Saand Assistans AB: