Vi söker en engagerad montör till spännande el- och fordonsprojekt!

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg
2025-10-31


Vi på WRKFRC söker 1 montör för att ersätta en föräldraledighet hos vår kund. Arbetet innebär elmontage, kablage och komponentmontering - du kommer bland annat att dra el i elskåp, bygga kablage, göra mekanisk montering och delta i fordonsmontering.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av el- eller fordonsarbete Kan läsa elscheman Är praktiskt lagd, noggrann och vill lära dig nytt
Du börjar tillsammans med en kollega och går sedan vidare till mer självständiga uppgifter.
Om tjänsten:

Start: Omgående


Omfattning: Heltid, dagtid (07.00-16.00)


Period: Till januari, med chans till förlängning




Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se

Arbetsplats
Wrkfrc

Kontakt
Sabina Likic
sabina.likic@wrkfrc.se

Jobbnummer
9583656

