Vi söker en engagerad montör till spännande el- och fordonsprojekt!
2025-10-31
Vi på WRKFRC söker 1 montör för att ersätta en föräldraledighet hos vår kund. Arbetet innebär elmontage, kablage och komponentmontering - du kommer bland annat att dra el i elskåp, bygga kablage, göra mekanisk montering och delta i fordonsmontering.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av el- eller fordonsarbete Kan läsa elscheman Är praktiskt lagd, noggrann och vill lära dig nytt
Du börjar tillsammans med en kollega och går sedan vidare till mer självständiga uppgifter.
Om tjänsten:
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, dagtid (07.00-16.00)
Period: Till januari, med chans till förlängning
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Ersättning
