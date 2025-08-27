Vi söker en engagerad medarbetare till vår nya trampolinpark!
2025-08-27
Tjänst: Heltid (100%)
Plats: Vemdalen
Start: Enligt överenskommelse
Snart slår vi upp portarna till Flip it Vemdalen. En plats för rörelseglädje, skratt och energi! Nu söker vi dig som vill vara med från början och skapa en trygg, rolig och välkomnande miljö för våra besökare.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Ta emot och hjälpa gäster i receptionen.
Ha tillsyn i trampolinparken och se till att våra besökare hoppar säkert.
Bidra till en ren och trivsam anläggning genom enklare städuppgifter.
Hjälpa till med övriga sysslor som kan dyka upp i den dagliga driften.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och har lätt för att ta egna initiativ.
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Gillar att möta människor och skapa god stämning.
Har ett öga för säkerhet och ordning.
Är beredd att jobba vissa helger varje månad.
Vi erbjuder:
Ett fartfyllt och omväxlande jobb i en ny och spännande miljö
Möjlighet att påverka och växa med verksamheten
Ett härligt team och glada besökare - varje dag!
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till daniel@bykbk.se
.
Urval sker löpande, så vänta inte!
Välkommen till ett jobb där du bokstavligen får hoppa in i något roligt!
Kontaktperson daniel@bykbk.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: daniel@bykbk.se
Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
Åsgatan 4
846 71 VEMDALEN Arbetsplats
