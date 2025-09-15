Vi söker en engagerad medarbetare till Stena Recycling
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinförarjobb / Timrå Visa alla maskinförarjobb i Timrå
2025-09-15
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Timrå
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
eller i hela Sverige
Vill du jobba med hållbarhet på riktigt och göra skillnad varje dag? Stena Recycling söker dig som gillar ansvar, kundkontakt och att hitta smarta lösningar i en varierad vardag.
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag där man arbetar och utvecklar cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Med 1900 engagerade medarbetare på 95 orter runtom i landet, erbjuder Stena hållbara lösningar varje dag för såväl kunder, som för samhället i stort. Företagskulturen präglas av innovationskraft, nyfikenhet, omtanke och ambition att i nära samarbete med våra partners driva utvecklingen i branschen.
Som medarbetare på Stena Recycling kommer du att spela en viktig roll i att ta emot och hantera olika typer av material - på rätt sätt och med hög kvalitet.
Arbetet går främst ut på att hantera material med hjullastare, rangera flak och tar emot kunder men även andra uppgifter förekommer. Du utför mottagningskontroller och kvalitetskontroller för att säkerställa att materialet uppfyller våra krav.
I vissa moment arbetar du utan maskinell hjälp och hanterar material mer fysiskt vilket som ställer höga krav på säkerhet och att kunna arbeta efter rutiner.
Arbetet sker på vår filial, där du har daglig kontakt med både företagskunder och privatpersoner, vilket innebär mycket kundkontakt.
Du ansvarar också för tillsyn och skötsel av din maskin samt att hålla ordning och reda på din arbetsplats.
Arbetstiderna är måndag-fredag 07:00-16:00
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är ansvarstagande och ser till att arbetet utförs på ett säkert och korrekt sätt. Du är nytänkande och delar gärna med dig av idéer och förbättringsförslag. Med en serviceinriktad inställning bemöter du både kunder och kollegor på ett professionellt sätt. Du har god kommunikativ förmåga, är lyhörd och trivs med att samarbeta. Dessutom är du noggrann och ser till att arbetet blir rätt utfört redan från början.
Krav för rollen:
• B-körkort
• Svenska & Engelska i tal och skrift
• Förarbevis för hjullastare (C2)
• God datorvana
Meriterande:
• Materialkännedom järn och metaller
• Kunskaper inom produktion
• Förarbevis för grävmaskin
• ADR 1.3
Du kommer att börja med att vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta som konsult på Stena Recycling.
Tjänsten är ett vikariat på fyra månader med möjlighet till förlängning.
Skicka in en ansökan redan idag! Om du har frågor kring tjänsten så maila till ansvarig rekryterare, Henna Vaalto via e-post: Henna.Vaalto@studentconsulting.com
.
Vill du vara en del av framtiden tillsammans med oss på Stena Recycling? Passa på att söka redan idag! Vi behandlar alla ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9509810