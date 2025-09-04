Vi söker en engagerad mäklare till Gadelius Fastighetsbyrå på Lidingö
Gadelius Fastighetsbyrå är en etablerad och personlig fastighetsbyrå med över 40 års erfarenhet av att förmedla bostäder på Lidingö, känd för vårt engagemang, lokala kunskap och högsta service till våra kunder. Vi arbetar med kvalitet och omtanke i varje affär och tror på att långsiktiga relationer är nyckeln till framgång.
Nu söker vi en driven och ambitiös mäklare som vill bli en del av vårt team. Du kommer att arbeta nära en av våra mest erfarna mäklare och få möjlighet att utvecklas i en lärorik och dynamisk miljö.
Om rollen:
Du kommer att arbeta i team med en erfaren mäklare och tillsammans driva försäljningar framgångsrikt.
Aktivt delta i kundmöten, visningar och försäljningsprocesser.
Bidra till att bygga långsiktiga kundrelationer och skapa nöjda kunder.
Vi söker dig som:
Har licens som fastighetsmäklare eller på väg att ta mäklarlegitimation.
Har goda kunskaper i FASAD
Är kommunikativ, självgående och trivs i ett team.
Vill växa i din yrkesroll och bidra till byråns framgång.
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta nära en av våra mest erfarna mäklare och lära dig av dennes erfarenhet.
En professionell, positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan och CV till lotta@pennyadvisor.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
via epost
E-post: lotta@pennyadvisor.se
Vasavägen 1b (visa karta
)
181 42 LIDINGÖ Körkort
