Vi söker en engagerad, lyhörd och driven Delaktighetsamordnare!
Region Stockholm / Administratörsjobb / Danderyd Visa alla administratörsjobb i Danderyd
2025-12-23
Psykiatri Nordväst är en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Vi tillhandahåller psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen och heldygnsvård till personer 18 år och äldre folkbokförda i Stockholms län. Vi har c:a 550 engagerade medarbetare fördelade på en öppenvårdssektion med tre allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, två psykosmottagningar och fyra subspecialiserade mottagningar samt en sektion för heldygnsvården med åtta vårdavdelningar och två specialiserade enheter.
Är du redo att göra skillnad?
Uppdraget
Som delaktighetssamordnare kommer du att spela en central roll i att stärka patientens röst och göra vården mer inkluderande. Du kommer att skapa möjligheter för patienter och närstående att uttrycka sina perspektiv, erfarenheter och intressen.
Uppdraget innebär att samla in, bevaka och ge röst åt patient- och närståendeperspektivet inom olika delar av det verksamhetsövergripande arbetet. Delaktighetssamordnare är en verksamhetsgemensam resurs. Vi söker dig med egen erfarenhet av långvarig psykisk ohälsa och kontakt med psykiatrin samt av psykiatrisk heldygnsvård.
Den egna erfarenheten är viktig för att skapa jämlikhet i kontakt med patienter, ge hopp om återhämtning samt utgöra en brygga mellan patient- och medarbetarperspektiv. Du är öppen och transparent med dina erfarenheter och använder dem för att hjälpa andra. Du är en nyfiken och empatisk person som trivs i möten med nya människor och vågar utmana oss att tänka utanför boxen. Vi värdesätter din kommunikativa och analytiska förmåga, samt din initiativkraft och självständighetPubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Samordna och delta i patientforum samt registrera insamlat data
Stödja pedagogiska insatser och utbildningar för personal, patienter och närstående
Samarbeta med funktioner för vårdutveckling, patientsäkerhet, vårdprocesser och forskning.
Rollen i detta är att utifrån patienter och närståendes synpunkter initiera, bevaka och driva utveckling relaterat till verksamhetens uppdrag
Stödja patient- och närståenderåd och annan patientrepresentation
Delta i verksamhetens uppföljning av delaktighet och behandling
Delta i verksamhetens patientsäkerhetsarbete
Delta i verksamhetsområde psykiatris nätverk för delaktighetssamordnare
Utöver detta kan tillkomma andra arbetsuppgifter på operativ nivå utifrån din kompetensprofil och verksamhetens behov.
Kompetenskrav och profil:
• Egen erfarenhet av egen långvarig psykisk ohälsa och att ha varit patient inom psykiatrisk heldygnsvård och av återhämtning, samt öppenhet med dessa erfarenheter (du behöver ge en kort beskrivning av dina patienterfarenheter i din ansökan då det är ett kompetenskrav för tjänsten).
• Ej förekommer i misstanke- och belastningsregister
• Minst gymnasiekompetens. Eftergymnasial utbildning är en merit
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Förmåga att ta fram, analysera och rapportera data
• Kunskap om aktuell lagstiftning inom psykiatrin och arbetslivserfarenhet från offentlig
sektor är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - Har du en brinnande vilja att förbättra vården? Då ser vi fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
