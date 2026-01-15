Vi söker en engagerad lokalvårdare för timanställning/vikarie
Claritas Städtjänster AB / Städarjobb / Filipstad
2026-01-15
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Claritas Städtjänster AB växer och vi söker nu en medarbetare till vårt team! Vi arbetar med både privatkunder och företag i Filipstad och närliggande orter.
Vem är du?
Du är DRIVEN
Du tar egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Du tycker om att ha ordning och struktur i ditt arbete.
Du är noggrann och effektiv, och har lätt för att planera din tid.
Du gillar att lära dig nya saker och utvecklas i ditt yrke.
Du är SERVICEINRIKTAD
Du bemöter kunder och kollegor på ett trevligt och respektfullt sätt.
Du förstår att ett rent hem eller en välstädad arbetsplats betyder mycket för våra kunder.
Du lyssnar på kundens önskemål och ser till att de blir nöjda med resultatet.
Du är flexibel och lösningsorienterad om något oväntat händer.
Du har YRKESSTOLTHET
Du ser lokalvård som ett viktigt yrke - inte något "vem som helst kan göra".
Du vill lämna ifrån dig ett resultat du kan vara stolt över.
Du arbetar alltid med kvalitet i fokus och slarvar inte.
Du vet att du representerar Claritas Städtjänster ute hos kund och vill ge ett professionellt intryck.

Publiceringsdatum2026-01-15

Kvalifikationer
Flytande svenska.
Du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Du kan arbeta i Filipstad och Karlstad med omnejd
Vi erbjuder
Grundlig introduktion och utbildning - erfarenhet är inget krav men du ska tycka om att städa och vara renlig!
En arbetsmiljö där du är en viktig del av teamet
Flexibla arbetstider
Möjlighet att växa inom företaget
När du skickar in din ansökan vill vi att du svarar på dessa frågor, men berätta gärna också mer om dig själv och annat som du tycker är relevant för tjänsten.
1 Varför vill du arbeta som lokalvårdare hos Claritas Städtjänster AB?
2 Beskriv en situation där du har tagit eget initiativ för att lösa ett problem på jobbet eller i vardagen.
3 Vad betyder god service för dig? Hur visar du det i praktiken?
4 Varför tycker du att det är viktigt att vara stolt över sitt arbete som lokalvårdare?
5 Har du möjlighet att arbeta i både Filipstad och närliggande orter som Karlstad?
6 När kan du börja arbeta hos oss och hur mycket kan du arbeta?
Ansök redan idag, vi tillsätter löpande!
Skicka din ansökan till rekrytering@claritasstad.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Urval görs löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@claritasstad.se
Arbetsgivare Claritas Städtjänster AB (org.nr 559499-1175)
Körkort

För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9686367