Vi söker en engagerad lärare till Sandvikskolan (åk 4-6)
Järfälla kommun, Sandvikskolan / Grundskollärarjobb / Järfälla Visa alla grundskollärarjobb i Järfälla
2026-06-03
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Är du en trygg ledare som brinner för att se gnistan tändas i elevernas ögon?
På Sandvikskolan tror vi att varje elev bär på en unik potential. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö där våra elever kan växa både kunskapsmässigt och som individer.
Ditt uppdrag: Att inspirera och utveckla
Som lärare hos oss har du det viktiga ansvaret för att planera och leda undervisningen. Du är navet i klassrummet och din vardag innebär att:
• Driva pedagogisk utveckling: Du omsätter aktuell forskning till praktisk undervisning som gör skillnad.
• Fokusera på grunderna: Du leder eleverna genom språk-, läs- och skrivinlärning med säker hand.
• Anpassa och inkludera: Genom differentierad undervisning möter du varje elev där de befinner sig.
• Samverka för helheten: Du arbetar nära arbetslaget, fritidshemmet och elevhälsan för att skapa en trygg och stimulerande miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig ledare med förmågan att skapa struktur och trygghet. Du är analytisk, tar stort ansvar för dina resultat och har en god bedömningskompetens.
Vi söker dig som har:
• Lärarlegitimation med behörighet för årskurs 4-6.
• Gedigen erfarenhet av tidig matematik-, språk-, läs- och skrivinlärning.
• Verktygen för att bedriva differentierad undervisning.
• Samarbetsförmåga och ser värdet i att samverka kring elevens hela skoldag.
Meriterande om du har:
• Behörighet inom svenska som andraspråk.
Är du redo att göra skillnad på riktigt? > Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att träffa vår nästa kollega!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329815". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Sandvikskolan Kontakt
Sveriges Lärare
Liselott Berglund liselott.berglund@jarfalla.se Jobbnummer
9945697