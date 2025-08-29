Vi söker en engagerad Innesäljare till Friska Hem Sverige!
Friska Hem Sverige AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2025-08-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friska Hem Sverige AB i Helsingborg
, Hässleholm
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa friskare hem och sundare inomhusmiljöer? Har du ett öga för kundrelationer och ett hjärta för försäljning? Då kan du vara den vi söker!
Friska Hem Sverige arbetar med att förebygga och åtgärda problem i fastigheter - inom allt från ventilation och inomhusluft till fukt, mögel och mögel.
Just nu söker vi en social och målinriktad innesäljare/kundvårdsmedarbetare till vårt team i Helsingborg, med omgående start. Hos oss blir du en viktig del av ett växande företag med hjärtat i miljö, kvalitet och kundnöjdhet.
Om tjänsten
Omfattning: Heltid
Period: Start omgående
Placering: Helsingborg
Arbetstider: 10:00 - 17:00
I rollen arbetar du med innesälj och kundvård över telefon. Man kommer främst att jobba med att boka in nya kunder till våra tekniker i form av Fukt & Mögelkontroller, Ventilationsgenomgångar eller Radonbesiktningar.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Trivs med telefonen som arbetsredskap
Är kommunikativ, relationsskapande och serviceinriktad
Har en stark vilja att nå mål och utvecklas i rollen
Är initiativtagande, lyhörd och har lätt för att samarbeta
Meriterande: Har du tidigare erfarenhet av försäljning via telefon - är det ett stort plus. Men det viktigaste är din inställning och vilja att lära!
Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal & skrift)
God datorvana
Vad du får hos oss
Hos Friska Hem Sverige får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett engagerat och familjärt team som bryr sig - om både varandra och våra kunder. Vi erbjuder:
Marknadsmässig lön och trygga anställningsvillkor
En engagerad konsultchef via Lernia som stöttar dig i vardagen
Ansök redan idag!
Urval sker löpande - så vänta inte, skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: jobb@friskahemsverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friska Hem Sverige AB
(org.nr 559254-3903), https://www.friskahemsverige.se/
Prästgatan 2 Lokal Nr 1304 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Jobbnummer
9483638