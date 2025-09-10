Vi söker en engagerad Husfru till hotellverksamhet i Sälen
2025-09-10
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Har du ett öga för detaljer, ett naturligt driv att hitta lösningar och ett brinnande engagemang för service? Vill du arbeta i hjärtat av den svenska fjällvärlden, där varje dag bjuder på nya upplevelser och en fantastisk miljö? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en husfru på heltid till vår hotellverksamhet i vackra Sälen. Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för att säkerställa att hotellen håller högsta standard när det gäller renlighet, ordning och gästupplevelse. Du kommer att vara en nyckelperson i vår dagliga drift och arbeta nära både städpersonal, reception och övriga funktioner.
Vad du kommer att jobba med:
Leda och planera det dagliga arbetet för städteamet
Säkerställa hög kvalitet och standard på hotellrummen och allmänna ytor
Vara en problemlösare i vardagen och se till att arbetet flyter smidigt
Introducera och utbilda ny personal
Ha löpande kontakt med övrig personal för att skapa bästa möjliga gästupplevelse
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av liknande tjänst inom hotell eller städorganisation
Är noggrann, strukturerad och har ett starkt öga för detaljer
Är lösningsorienterad och gillar att ta ansvar
Brinner för service och trivs i en roll med mycket gästkontakt
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med start omgående
Arbete i en fantastisk fjällmiljö, året runt
Möjligheten att vara en del av ett engagerat team
•
Personalboende kan ordnas vid behov
Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på site i Sälen.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Elin Hammer, Elin.hammer@sodexo.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Din ansökan vill vi ha senast 15-10-2025.
Varmt välkommen till oss i Sälen - där fjällen möter service i toppklass!
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är
Redo att vara en del av något större? Ansök idag! Ersättning
