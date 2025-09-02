Vi söker en engagerad förskollärare till Matrix förskola i Skärholmen!
Apolloniosskolan AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apolloniosskolan AB i Stockholm
Vi söker en engagerad förskollärare till vår förskola!
Vår verksamhet grundar sig på Maria Montessoris pedagogik och filosofi. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan samt Stockholms stads förskoleplan.
Vår vision är att varje individ ska ges förutsättningar för god omsorg och lustfyllt lärande, så att de kan lyckas i livet. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Vår värdegrund förverkligas varje dag och genomsyrar allt vi gör:
Självkänsla
Trygghet
Ansvar
Respekt
Vi arbetar i en trygg och öppen miljö där barn, föräldrar och personal vågar uttrycka sina idéer och tillsammans utvecklas. Genom förtroende och samverkan bygger vi en verksamhet som präglas av jämställdhet, demokrati och allas lika värde. För att hålla vår värdegrund levande diskuterar vi den kontinuerligt i hela verksamheten.
Vi söker dig som:
Är engagerad och skapar goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.
Har goda kunskaper om förskolans styrdokument och är noggrann med dokumentation.
Har vana att arbeta med digitala verktyg i det pedagogiska arbetet.
Arbetar målinriktat och har en god struktur i ditt arbete.
Är initiativrik, flexibel och har lätt för att samarbeta.
Har förmågan att skapa trygghet och goda relationer med både barn och föräldrar.
Vi erbjuder:
En möjlighet att arbeta i en engagerad och inspirerande miljö där Montessoripedagogiken ligger i fokus.
Ett arbetslag som värdesätter samarbete och kollegial utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
sysselsättningsgrad: 50 %
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vår inspirerande förskola! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: matrixskola@yahoo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apolloniosskolan AB
(org.nr 559104-3798)
Ekholmsvägen 232 (visa karta
)
127 51 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Matrix förskola Jobbnummer
9488809