Vi söker en engagerad förskollärare till Matrix förskola i Skärholmen!
2025-12-17
Förskolan Matrix i Skärholmen söker en engagerad och legitimerad förskollärare som vill vara med och utveckla vår pedagogiska verksamhet tillsammans med barn och kollegor. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och strävar efter en verksamhet där trygghet, lärande och delaktighet står i centrum.
Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för undervisningen och för att planera, genomföra, dokumentera och följa upp det pedagogiska arbetet i nära samarbete med arbetslaget. Du har god förståelse för de krav som ställs på pedagogisk dokumentation och uppföljning utifrån styrdokumenten och bidrar aktivt till kvalitet och utveckling i verksamheten.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, arbetar professionellt och har ett flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift, eftersom arbetet innebär dialog med barn, kollegor och vårdnadshavare samt dokumentation i verksamheten.
Vi ser gärna att du:
• har god förståelse för dokumentation och uppföljning utifrån förskolans läroplan
• är väl förtrogen med förskolans läroplan och de krav som ställs på pedagogisk dokumentation
• kan arbeta systematiskt med undervisning, dokumentation och uppföljning enligt styrdokumenten
• är flexibel och kan anpassa undervisningen utifrån verksamhetens och barnens behov
• har ett lösningsfokuserat och flexibelt förhållningssätt i det dagliga arbetet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i relation till uppdraget.
Tillträde: under vårterminen 2026, enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
