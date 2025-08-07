Vi söker en engagerad barnskötare till Vallda Klasbergs förskola
2025-08-07
Vill du vara med och skapa en trygg, inspirerande och lärorik miljö för våra yngsta medborgare och vara delaktig i att våra barn får ett helhetsperspektiv där det livslånga lärandet genomsyrar vardagen, från förskola till student? Då tror vi att vi är arbetsgivaren för dig!
Rollen som barnskötare hos oss
Som barnskötare hos oss är du en viktig del av ett arbetslag där samarbete, delaktighet och stöd är centrala värden.
Du deltar aktivt i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen tillsammans med dina kollegor. Vi arbetar i åldersblandade grupper (1-3 år och 3-5 år), och vi ser gärna att du har en vilja att arbeta med alla åldrar.
Tillsammans med dina kollegor arbetar ni gemensamt för att skapa bästa möjliga lärmiljö för barnen att utforska och utvecklas i. I rollen bidrar du till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Publiceringsdatum2025-08-07Profil
Det är en självklarhet för dig att alltid ha våra barn och elevens bästa för ögonen. Du är ett föredöme för andra, inspirerar och motiverar och har personlig omtanke som utgångspunkt i ditt arbete och i relationen till dina kollegor. På det sättet skapar vi en stark kultur som möjliggör att du kan bli ditt bästa jag och även göra andra till sitt. Du ser möjligheter i förändring och vill utveckla verksamheten Har ett genuint intresse för att bygga goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor Planerar och organiserar ditt arbete effektivt
Bidrar till ett öppet och prestigelöst arbetsklimat.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad barnskötare.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta inom förskola
Om Vallda Klasbergs förskola:
Vi är en förskola med hög kvalitet, stort engagemang och goda kunskaper om vårt uppdrag. Förskolan ligger centralt i Vallda, nära hav och skog, och vi är ute varje dag - både på vår stora gård och på utflykter i närområdet.
Hos oss genomsyras verksamheten av en stark teamkänsla och ett vi-tänk. Vi samarbetar över hela huset för barnens bästa och har alltid barnets bästa i fokus. Som barnskötare är du också en del av vår kompetensutveckling.
Läs gärna mer om oss:https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning 1/9 eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 21 augusti.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell löneform.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Otto Bergman, rektor 0300-835639 Jobbnummer
9449468