Vi söker en elektriker/elinstallatör till Bon Orbit i Trollhättan!

Uniflex AB / Elektrikerjobb / Trollhättan
2026-06-08


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Vill du bli en del av en hållbar industri och vara med och bygga upp Europas största återvinningsanläggning av uttjänta däck? Då kan vi ha rollen för dig! Just nu söker vi en auktoriserad elektriker / elinstallatör med starkströmskompetens till Bon Orbits nya verksamhet i Trollhättan. Du kommer att vara en nyckelperson i Bon Orbits industriella verksamhet. Rollen är operativ och tekniskt ansvarstagande och innebär arbete med elinstallationer, underhåll samt vidareutveckling av produktionsanläggningen.
Du kommer att arbeta nära drift, underhåll och projektorganisationen i en miljö präglad av teknik, säkerhet och utveckling. Du kommer att ingå i underhållsavdelningen och rapporterar till Teknisk Produktionschef.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Arbetsuppgifter
Utföra och ansvara för elinstallationer inom stark- och lågspänning

Felsökning, underhåll och förbättring av el- och styrsystem

Teknisk ledning i elfrågor vid nyinstallationer, ombyggnationer och driftsättningar

Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande lagar, föreskrifter och standarder

Dokumentation av elinstallationer och tekniska förändringar

Samverkan med externa entreprenörer och myndigheter

Aktivt bidra till ett säkert, strukturerat och förebyggande arbetssätt

Kvalifikationer
Auktorisation som elinstallatör (AL eller A) enligt Elsäkerhetsverkets krav

Dokumenterad erfarenhet av arbete med starkström i industriell miljö

Mycket god kunskap om elsäkerhet, regelverk och regelefterlevnad

Erfarenhet av felsökning och tekniskt problemlösande arbete

God svenska i tal och skrift, engelska är meriterande

B-körkort

Meriterande

Erfarenhet från process- eller tillverkningsindustri

Kunskap inom automation, PLC eller styrsystem (t.ex. Siemens S7, Schneider)

Erfarenhet av projekt-, uppstarts- eller expansionsmiljöer

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Självständig, strukturerad och ansvarstagande

Lösningsorienterad med ett tydligt säkerhetsfokus

Praktiskt lagd och har god förståelse för helheten i en industriell process

Teknikintresserad och motiverad av utveckling och hållbar industri

Bon Orbit erbjuder

En central och långsiktig roll i ett växande industribolag inom cirkulär ekonomi

Möjlighet att vara med och bygga och utveckla Europas mest avancerade återvinningsanläggningar

Stabil ägarstruktur och tydligt framtidsfokus

Konkurrenskraftiga villkor

En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och hållbarhet står i centrum

Engagerade och kompetenta kollegor

Kollektivavtal via IKEM samt förmåner

Praktisk information

Omfattning: Heltid

Placering: Trollhättan

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Detta är en direktrekrytering via Uniflex, där du blir anställd direkt av Bon Orbit.
Urval och intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan annonstiden har löpt ut.

Om Bon Orbit
Bon Orbit är ett internationellt industribolag med stark ägarbas bestående av Svensk Däckåtervinning AB och Norsk Dekktretur A/S – tillsammans med över 30 års samlad erfarenhet inom branschen.
Vi producerar högpresterande, återvunna råvaror från uttjänta däck som säljs till kunder över hela världen. Effektiva logistik- och produktionsflöden är avgörande för vår framgång.
Just nu befinner vi oss i en kraftig expansionsfas där vi etablerar den största anläggningen av sitt slag i Europa. Satsningen görs för att leverera återvunnen råvara med ännu högre kvalitet och renhet.
Inom några år kommer omsättningen att överstiga 300 MSEK, och med den nya anläggningen sätter vi en ny standard på marknaden och stärker vår globala position.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)
Saabvägen 5 (visa karta)
461 38  TROLLHÄTTAN

Arbetsplats
Uniflex Göteborg

Kontakt
Gabriel Moberg
gabriel.moberg@uniflex.se
073326013

Jobbnummer
9952816

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