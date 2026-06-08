Vi söker en elektriker/elinstallatör till Bon Orbit i Trollhättan!
Uniflex AB / Elektrikerjobb / Trollhättan Visa alla elektrikerjobb i Trollhättan
2026-06-08
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Vill du bli en del av en hållbar industri och vara med och bygga upp Europas största återvinningsanläggning av uttjänta däck? Då kan vi ha rollen för dig! Just nu söker vi en auktoriserad elektriker / elinstallatör med starkströmskompetens till Bon Orbits nya verksamhet i Trollhättan. Du kommer att vara en nyckelperson i Bon Orbits industriella verksamhet. Rollen är operativ och tekniskt ansvarstagande och innebär arbete med elinstallationer, underhåll samt vidareutveckling av produktionsanläggningen.
Du kommer att arbeta nära drift, underhåll och projektorganisationen i en miljö präglad av teknik, säkerhet och utveckling. Du kommer att ingå i underhållsavdelningen och rapporterar till Teknisk Produktionschef.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Utföra och ansvara för elinstallationer inom stark- och lågspänning
Felsökning, underhåll och förbättring av el- och styrsystem
Teknisk ledning i elfrågor vid nyinstallationer, ombyggnationer och driftsättningar
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande lagar, föreskrifter och standarder
Dokumentation av elinstallationer och tekniska förändringar
Samverkan med externa entreprenörer och myndigheter
Aktivt bidra till ett säkert, strukturerat och förebyggande arbetssättKvalifikationer
Auktorisation som elinstallatör (AL eller A) enligt Elsäkerhetsverkets krav
Dokumenterad erfarenhet av arbete med starkström i industriell miljö
Mycket god kunskap om elsäkerhet, regelverk och regelefterlevnad
Erfarenhet av felsökning och tekniskt problemlösande arbete
God svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från process- eller tillverkningsindustri
Kunskap inom automation, PLC eller styrsystem (t.ex. Siemens S7, Schneider)
Erfarenhet av projekt-, uppstarts- eller expansionsmiljöerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig, strukturerad och ansvarstagande
Lösningsorienterad med ett tydligt säkerhetsfokus
Praktiskt lagd och har god förståelse för helheten i en industriell process
Teknikintresserad och motiverad av utveckling och hållbar industri
Bon Orbit erbjuder
En central och långsiktig roll i ett växande industribolag inom cirkulär ekonomi
Möjlighet att vara med och bygga och utveckla Europas mest avancerade återvinningsanläggningar
Stabil ägarstruktur och tydligt framtidsfokus
Konkurrenskraftiga villkor
En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och hållbarhet står i centrum
Engagerade och kompetenta kollegor
Kollektivavtal via IKEM samt förmåner
Praktisk information
Omfattning: Heltid
Placering: Trollhättan
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Detta är en direktrekrytering via Uniflex, där du blir anställd direkt av Bon Orbit.
Urval och intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan annonstiden har löpt ut.
Om Bon Orbit
Bon Orbit är ett internationellt industribolag med stark ägarbas bestående av Svensk Däckåtervinning AB och Norsk Dekktretur A/S – tillsammans med över 30 års samlad erfarenhet inom branschen.
Vi producerar högpresterande, återvunna råvaror från uttjänta däck som säljs till kunder över hela världen. Effektiva logistik- och produktionsflöden är avgörande för vår framgång.
Just nu befinner vi oss i en kraftig expansionsfas där vi etablerar den största anläggningen av sitt slag i Europa. Satsningen görs för att leverera återvunnen råvara med ännu högre kvalitet och renhet.
Inom några år kommer omsättningen att överstiga 300 MSEK, och med den nya anläggningen sätter vi en ny standard på marknaden och stärker vår globala position. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341)
Saabvägen 5 (visa karta
)
461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Uniflex Göteborg Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se 073326013 Jobbnummer
9952816