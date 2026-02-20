Vi söker en El samordnare till Bergkvist Siljan Blyberg
2026-02-20
Vill du ha en nyckelroll i en verksamhet där automation, el och ledarskap går hand i hand? Är du en samarbetsorienterad person som har en naturlig fallenhet att leda människor, leverera goda resultat och vill jobba på en arbetsplats som präglas av laganda och gemenskap?
Nu söker Bergkvist Siljan Blyberg en engagerad och samarbetsorienterad El samordnare till underhållsavdelningen i Blyberg - Ett modernt sågverk beläget endast 20 minuter ifrån Mora! Underhållsavdelningens övergripande uppdrag är att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet och driftsäkerhet i produktionen. Arbetet präglas av ett kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på personsäkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och tillförlitlig drift. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar, påverka och utveckla både människor och processer i en stabil industrimiljö med stark gemenskap. Bergkvist Siljan är en modern sågverkskoncern i Dalarna där vår huvudägare är den österrikiska sågverkskoncernen Meyr-Melnhof Holz. I över 100 år har Bergkvist Siljan förvaltat skogsägares förtroende och är idag en naturlig samarbetspartner för tusentals privata skogsägare i Mellansverige. Vi använder det förnybara materialet trä för att såga och hyvla trävaror till kunder över hela världen. Vår affärsidé bygger på en hållbar och långsiktig råvaruförsörjning från vårt närområde.Arbetsuppgifter
Som El samordnare på Bergkvist Siljan i Blyberg blir du en nyckelperson på vår underhållsavdelning där du i rollen ansvarar för samordning, planering och uppföljning av underhållsinsatser inom el och automation. Här säkerställer du att det dagliga arbetet inom ditt område bedrivs enligt gällande riktlinjer och inom fastställd budgetram samt ansvarar för en hög och stabil produktionstillgänglighet. Utöver det dagliga underhållsarbetet kommer du vid projekt ansvara för det som berör elområdet. Rollen innebär personalansvar för ett team av radiogående elektriker och i rollen har du ett nära samarbete med kollegor inom underhåll och produktion. På underhållsavdelningen strävar vi alltid efter ett välfungerande underhåll där arbetet kring tillståndskontroller samt ordning och reda är viktiga delar. Som El samordnare till Bergkvist Siljan Blyberg blir du direkt underställd platschefen i Blyberg och ingår i den lokala ledningsgruppen.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning inom el/automation eller motsvarande kunskaper
• Erfarenhet av el och automation inom industrin
• En vilja att leda andra
• Vana att arbeta i underhållssystem
Har du dessutom kunskaper inom pneumatik, hydraulik och erfarenhet inom felsökning i PLC-miljö ser vi det som meriterande.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har en god ledarskapsförmåga. Du är lösningsorienterad, analytiskt lagd och är duktig på att planera, samordna och följa upp arbete. Som person är du vidare kommunikativ, samarbetsinriktad och har en naturlig förmåga att skapa engagemang och förtroende i ditt team. För att trivas i rollen så tror vi att du utöver detta har ett genuint intresse för teknik och förbättringsarbete samt att du gillar arbetet med människor. Jobbet är heltid tillsvidare, förlagt dagtid och placeringsort Blyberg i Älvdalens Kommun. Vi ser fram emot att höra från dig!Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Bergkvist Siljan med Clockwork Rekrytering. I denna process arbetar vi med ett löpande urval och därför kan tjänsten tillsättas innan ansökningstidens slut. Vi ser därför att du skickar in din ansökan snarast, dock senast 15 mars. Varmt välkommen med din ansökan på www.clockworkpeople.se
Har du frågor kring tjänsten? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Linda Pers på telefon 0708-21 53 58 eller på mail linda.pers@clwork.se
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
