Vi söker en ekonomiansvarig till vår kund | Stockholm
Experis AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ekonom som vill ta ett helhetsansvar för ekonomi, löner och administration i en dynamisk verksamhet? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Ekonomiansvarig till vår kund i Stockholm. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Uppdrag: Konsultuppdrag, omfattning 60-100%
Om uppdraget
I rollen som Ekonomiansvarig får du en bred och ansvarsfull roll där du arbetar nära ledningen och stöttar verksamheten med både operativt och strategiskt ekonomiarbete. Du kommer att vara en nyckelperson i att säkerställa korrekta processer och ekonomiska flöden samtidigt som du bidrar till utveckling och förbättring.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantera leverantörs- och kundreskontra.
* Ansvara för månadsredovisning och lönehantering för cirka 45 medarbetare.
* Administrera anställningsavtal
* Ekonomisk administration kopplad till fastighetsbolaget som vår kund äger.
* Valutahantering och andra finansiella transaktioner.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som snabbt kan sätta dig in i nya situationer. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs i en roll där du får kombinera ekonomi, lönehantering och administration. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har flera års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har:
• Gedigen erfarenhet av ekonomiarbete, inklusive reskontra och redovisning.
* Erfarenhet av lönehantering för ett större antal medarbetare.
* God administrativ förmåga och erfarenhet av personalrelaterade uppgifter.
* Förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och rutiner.
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vår unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan hjälpa verksamheter att växa och samtidigt erbjuda långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Med kontor på ett 50-tal orter i Sverige och verksamhet i över 50 länder världen över är vi en del av ManpowerGroup - en av världens ledande aktörer inom bemanning och rekrytering.Publiceringsdatum2025-10-03Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urval sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7d5760ba-6e2a-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Cecilia Åkerlind Nisser Cecilia.Nisser@jeffersonwells.se +4687362888 Jobbnummer
9539968