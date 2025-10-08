Vi söker en Ekonomi- och Löneadministratör till FM Care AB i Västerås!
2025-10-08
Är du en noggrann, självgående och lösningsorienterad person med erfarenhet av både ekonomi och lön? Vill du arbeta i ett meningsfullt företag som gör skillnad i människors vardag? Då kan du vara den vi söker!
Fmcare AB är ett företag inom hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans. Nu söker vi en ny kollega till ekonomi avdelningen.
Om rollen
Som ekonomi- och löneadministratör kommer du att ha en central och självständig roll med ansvar för både löpande ekonomi och lönehantering. Du arbetar nära ledningen och blir en viktig kugge i vår administrativa struktur.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring samt hantering av kund- och leverantörsreskontra
In- och utbetalningar, månadsavstämningar och månadsavslut
Fullständig löneadministration, inklusive tidrapportering och utbetalning
Kontakt med redovisningsbyrå, myndigheter och externa parter
Stöd till interna chefer i ekonomiska frågor
Omvärldsbevakning kring lagar, regler och kollektivavtal
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (minst två år) eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av löneadministration
Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem
Självständigt arbetssätt, strukturerad och noggrann
Positiv inställning, god samarbetsförmåga och hög servicekänsla
Har jobbat med Crona lön, AIAI, Fortnox och Carefox
Tidigare arbete inom små till medelstora företag samt inom omsorg eller assistans är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: bemanning@fmcare.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FM care AB
(org.nr 559086-5977), https://fmcare.se/
Ånghammargatan 12 (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Arbetsplats
FM Care Kontakt
Fassil Mengestie bemanning@fmcare.se Jobbnummer
9545840