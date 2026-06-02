Vi söker en dumperchaufför till Schaktmaskiner Mykkälä!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Fordonsförarjobb / Boden Visa alla fordonsförarjobb i Boden
2026-06-02
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Norra Norrland AB i Boden
, Luleå
, Piteå
, Kalix
, Jokkmokk
eller i hela Sverige
Är du en skicklig dumperförare eller har du nyligen tagit C-körkort och vill komma ut på arbetsmarknaden och utvecklas? Vi söker nu dig som har erfarenhet av att köra dumper eller är i början av din karriär och vill bidra till effektiv och säker materialhantering på vår arbetsplats.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Schaktmaskiner Mykkäläs räkning en dumperchaufför. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 6 månader.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till matilda.lindfors@pn.sePubliceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som dumperchaufför hos vår kund ansvarar du för den dagliga transporten av material inom arbetsområdet. Du kör och manövrerar dumper på ett säkert och effektivt sätt, lastar och lossar material samt säkerställer att transporterna sker smidigt mellan olika delar av arbetsplatsen. Du ansvarar även för att fordonet används korrekt och utför enklare tillsyn, service och underhåll. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor för att upprätthålla ett effektivt arbetsflöde och säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav. Rollen kräver noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att arbeta i en varierande och stundtals högt tempo. Arbetstiderna är förlagda måndag–torsdag alternativt enligt 7/7-skift.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Vi söker dig som är en ansvarsfull med ett stort fokus på säkerhet och kvalitet i ditt arbete. För att lyckas i rollen är du noggrann, initiativrik och trivs med att samarbeta med kollegor för att nå gemensamma mål. Vi ser gärna att du är flexibel och har en positiv inställning, eftersom arbetsdagen kan innebära olika typer av uppgifter och utmaningar.
Krav för tjänsten:
B-körkort
C-körkort
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors / matilda.lindfors@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss påMatilda.lindfors@pn.se
#professionals-nord #dumperförare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
961 61 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Schaktmaskiner Mykkälä AB Kontakt
Konsultchefsassistent
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
9941232