Vi söker en duktig Snickare/träarbetare
Entreprenad Partner i Stockholm AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Entreprenad Partner i Stockholm AB i Stockholm
Vi söker en självständig snickare med potential att växa!
Är du en erfaren snickare som trivs med att arbeta självständigt och har ambitionen att ta steget till en arbetsledarroll? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Vi är ett väletablerat byggföretag som specialiserar oss på kontorsanpassningar, husarbeten och stomkompletteringar. Vi arbetar med både större och mindre byggprojekt och sätter alltid högsta kvalitet och noggrannhet i fokus. Vi söker nu en duktig snickare som vill vara med och växa tillsammans med oss.
Om rollen:
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med ett brett spektrum av arbetsuppgifter, där fokus ligger på kontorsanpassningar, husarbeten och stomkompletteringar. Du kommer att jobba självständigt men också vara en viktig del av vårt team. Med tiden finns det goda möjligheter att ta på sig en arbetsledande roll, för den som är intresserad av att utvecklas i sin karriär.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som snickare
Har erfarenhet av kontorsanpassningar, husarbeten och stomkompletteringar (meriterande)
Är självständig, noggrann och har god problemlösningsförmåga
Är van att arbeta med högt tempo och har bra laganda
Har en vilja att utvecklas och ta ansvar för större projekt och arbetsledning
Har körkort och tillgång till egen bil (kan vara ett krav beroende på projekt)
Engelska är meriterande
Har kunskaper inom Bluebeam och CAD (meriterande)
Är van vid att arbeta med både inomhus- och utomhusarbete
Vi erbjuder:
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att arbeta med spännande projekt, allt från stomresning, kontorsanpassningar, gipsentreprenader mm
Stora utvecklingsmöjligheter och chans att ta steget till en arbetsledarroll
Konkurrensmässig lön och bra förmåner
Ett gott arbetsklimat med engagerade och erfarna kollegor
Om du är en driven och självständig snickare som vill utvecklas inom ditt yrke, skicka in din ansökan och CV till info@entreprenadpartner.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: Info@entreprenadpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Entreprenad Partner i Stockholm AB
(org.nr 559376-9242)
113 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Entreprenad Partner i Stockholm Jobbnummer
9586703