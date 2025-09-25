Vi söker en drivna Servicemedarbetare till Göteborg och Landvetter flygp...
Europeisk Biluthyrning AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Europeisk Biluthyrning AB i Göteborg
, Härryda
, Borås
, Malmö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Europcar erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete inom en framtidsbransch. Denna roll är för dig som brinner för försäljning, att ge service i topp-klass samt trivs med att samarbeta med andra människor!
Om tjänsten Som Servicemedarbetare är din huvudsakliga arbetsuppgift att ta hand om våra kunder som hyr bilar hos oss genom att ge den bästa servicen och kundupplevelsen från det att kunden får nycklarna i handen till dess att bilen är tvättad efter hyrperioden.
Mer specifikt innebär rollen att ta emot kunder över disk, färdigställa bilar vilket innebär rengöring av bilen både in- och utvändigt, tanka samt att genomföra skadebesiktningar enligt Europcars standard. Utöver detta ingår även administrativa uppgifter som att redovisa hyresavtal samt andra vanligt förekommande kontorsuppgifter.
Du kommer huvudsakligen vara placerad på ett av våra uthyrningskontor i Göteborg och Landvetter flygplats. I arbetet ingår även ett nära samarbete med våra andra uthyrningskontor i Göteborgsområdet. Vi söker flera medarbetare till olika typer av anställningar. Tjänsterna omfattar både: - Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning - Visstidsanställning Samtliga tjänster har start så snart som möjligt. Arbetstiden är schemalagd enligt stationens öppettider, kväll & helg-arbete förekommer. Personliga egenskaper För att du ska trivas och vara rätt person för tjänsten är det en förutsättning att du är serviceinriktad och duktig på kundbemötande. Sälj- och kommunikationsförmåga är två viktiga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga och är självständig, entusiastisk och positiv. Vidare är du lösningsorienterad och har förmåga att prioritera ditt arbete. Vi ser även att du har god administrativ förmåga och är noggrann.
Viktigt för tjänsten
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Avslutat 3-årigt gymnasium
1-2 års arbetslivserfarenhet från service både över disk och via telefon
Goda kunskaper i MS Office-paketet
B-körkort
Om oss Fler upptäcker fördelarna med att hyra bil för att kunna vara flexibel och välja bil efter tillfälle och behov. Europcar är det gröna mobilitetsföretaget och är Europas ledande biluthyrningsföretag. Vi arbetar utifrån våra värderingar Driv, Integritet och Hållbarhet samt har som målsättning att ha de nöjdaste kunderna. I Sverige har Europcar 170 utlämningspunkter och 6 000 bilar. Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB.
Ansökan & Kontakt Varmt välkommen med din ansökan senast den 10 oktober.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef Jennifer Gustafsson, jennifer.gustafsson@europcar.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Europeisk Biluthyrning AB
(org.nr 556084-0984) Arbetsplats
Europcar Sverige Kontakt
Jennifer Gustafsson jennifer.gustafsson@europcar.se Jobbnummer
9526417