Vi söker en driven Tillståndshandläggare - Alkohol och tobak
2026-01-29
Är du en person som brinner för kundorienterad myndighetsutövning samt ser möjligheter i förändring? Är du en lagspelare som vill arbeta med samhällsnytta? Då kan det vara dig vi söker!
Som vår nya handläggare ingår du i ett team vars övergripande ansvarsområde är handläggning och beslutsfattande i ansöknings- och tillsynsärende enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.
Det är en spännande tjänst där du arbetar nära näringslivet genom att informera och råda verksamhetsutövare kring alkohol- och tobakslagarna. Du får också möjlighet att arbeta i nära samverkan med andra myndigheter så som polis och räddningstjänst.
Vi lägger stor vikt på teamarbetet och teamets utveckling. Vi söker en lagspelare som förstår att framgång kommer genom att lyfta andra. Vi löser saker tillsammans och är nyfikna på den digitala utvecklingen och hur vi kan utveckla arbetet med hjälp av den. Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
• Kontakter med tillståndshavare och allmänhet i frågor om tillståndspliktig verksamhet med försäljning av alkohol och tobak.
• Upprättande av utredningar och föredragning av ärenden i miljönämnden
• Medverkan vid utbildning i alkohollagen.
• Tillsyn av verksamhetsutövare utifrån alkohol- och tobakslagar. Detta innebär att visst arbete kommer utföras på obekväm arbetstid.
• Ta ansvar för och bedriva förbättrings-, kvalitet- och utvecklingsarbete inom området. KvalifikationerKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi det som avgörande att du har relevant högskoleexamen. Du har både kunskap och erfarenhet av arbete med utredningsarbete samt har arbetat med myndighetsutövning, såsom tillsyn och bedömningsgrunder för beslutsfattande. Du har en god svenska i både tal och skrift samt har körkort B. Vi ser det som meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbetet med alkohol- och tobakslagstiftning, ekonomi samt juridisk utredningsmetod.
Du är en empatisk och positiv person som är lyhörd inför andras behov samt har förmågan att smitta andra av ditt positiva förhållningssätt. Du kommunicerar både i tal och skrift på ett välstrukturerat och tydligt sätt och anpassar din kommunikation efter din målgrupp. Du är en person som ser möjligheter i stället för hinder samt kan skilja på sak och person. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som en del av vårt team får du möjlighet att vara med och utveckla vårt gemensamma arbetssätt utifrån den juridiska processen, vilken är grunden i vårt arbete. Tillsammans skapar vi värde i mötet med dom vi är till för och vi är en del av Halmstads utveckling.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Intervjuer kommer att genomföras under ansökningsprocessen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi värdesätter mångfald och ser gärna sökande som bidrar till en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell variation.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Bygg- och miljöförvaltningen - tillsammans gör vi Halmstad möjligt! Vår ambition är att vara en av Sveriges mest tillgängliga, serviceinriktade och professionella förvaltningar. Genom vårt uppdrag möjliggör vi en god livsmiljö för invånare, besökare och näringsidkare i det växande Halmstad. Vi ansvarar för kartförsörjning, bygglov, lantmäteriförrättningar samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Tillsammans är vi i ett starkt utvecklingsskede både när det gäller förvaltningens service och som en viktig aktör i att bygga en hållbar kommun. Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Halmstad. Ta chansen att vara med och påverka!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro.
