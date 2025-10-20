Vi söker en driven Team Leader till vår fältavdelning!
2025-10-20
Innovative Sales fortsätter att expandera - och nu söker vi en engagerad Team Leader till vår fältavdelning som vill vara med och driva, inspirera och utveckla ett av våra säljteam till nästa nivå.
Är du en naturlig ledare med passion för försäljning och människor? Vill du arbeta med några av Sveriges starkaste varumärken i en snabbväxande organisation? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Arbetsuppgifter:
Som Team Leader hos oss får du en central roll i att skapa framgång - både för teamet och för företaget. Ditt ansvar blir att bygga, leda och motivera ditt säljteam för att nå och överträffa uppsatta mål. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hålla inspirerande uppstartsmöten och dagliga peppmöten
Träna nya säljare i pitch, kundbemötande och försäljningsteknik
Ge kontinuerlig coachning och feedback för utveckling
Följa upp resultat, driva motivation och skapa en positiv teamkultur
Säkerställa att både individ och grupp når sin fulla potential
Vi söker dig som har både energi och ledarskapsförmåga - och som vet hur man skapar resultat genom andra.
Minst 1 års erfarenhet av fältförsäljning
Minst 6 månaders erfarenhet som teamleader eller liknande ledarroll
Stark kommunikationsförmåga och förmåga att inspirera
Resultatdriven, ansvarstagande och engagerad
Vi erbjuder
På Innovative Sales blir du en del av ett starkt team där utveckling, energi och gemenskap står i centrum. Hos oss får du möjlighet att växa både som säljare och som ledare. Vi erbjuder:
Ledarskapsutbildning och kontinuerlig personlig coaching
Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Företagsevenemang, konferenser och kickoffs
Drivna och inspirerande kollegor i en positiv miljö
En stark företagskultur där vi vinner - tillsammans!
Innovative Sales består idag av över 200+ medarbetare runtom i Sverige och fortsätter att växa snabbt. Bolaget är grundat av säljare - för säljare, med väl etablerade samarbeten med flera av landets största leverantörer såsom Telia, Telenor och Halebop. Vi är specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning och arbetar mot både B2C- och B2B-marknaden.
Vill du bli en del av vår framgångsresa och utveckla ditt ledarskap i ett vinnande team? Sök tjänsten som Team Leader hos Innovative Sales redan idag!
