Vi söker en driven säljare till Varsego i Sundsvall!
2025-10-20
Är du en relationsskapande, självgående säljare med ett starkt driv? Har du erfarenhet av att sälja dryck eller andra snabbrörliga konsumentprodukter och gillar att ta ansvar för din egen försäljning? Då vill vi gärna höra från dig!
Just nu söker vi på StudentConsulting en säljare till vår kund Varsego Sverige AB - ett rikstäckande sälj- och distributionsföretag som arbetar med några av marknadens starkaste varumärken inom snabbkonsumtion. Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Som säljare hos Varsego ansvarar du för ett geografiskt distrikt där du både förvaltar befintliga kundrelationer och aktivt bearbetar nya kunder och prospekts. Ditt mål är att driva försäljningstillväxt, öka lönsamheten och säkerställa att Varsego är den självklara partnern för dina kunder.
Du kommer att arbeta nära både kunder, innesäljare, lager och direktsäljare - men planera och prioritera ditt eget arbete utifrån tydliga mål och säljperioder.Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för försäljning och tillväxt i ditt distrikt enligt uppsatta mål
• Utforma en års- och handlingsplan samt en löpande besöksplan för kunder och nya prospekts
• Förbereda och genomföra kundbesök med tydliga mål och presentationer
• Bygga och underhålla långsiktiga affärsrelationer
• Presentera nyheter, kampanjer och säljdrivande aktiviteter i butik
• Bredda sortimentet hos kunderna och identifiera nya säljställen
• Upprätta och följa upp samarbetsavtal
• Arbeta aktivt i företagets säljstödsystem (planering, rapportering och uppföljning)
• Medverka vid säljmöten, mässor, konferenser och interna utbildningar
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet som fältsäljare - gärna inom dryck eller andra snabbrörliga varor
• Har god lokal kännedom i det område du kommer att arbeta i
• Är självgående, affärsmässig och trivs med att ta eget ansvar
• Har ett ödmjukt men resultatorienterat arbetssätt
• Är kommunikativ, strukturerad och van att arbeta i ett högt tempo
Att jobba på Varsego innebär att bli en del av en säljdriven kultur med mycket engagemang, glädje och ett starkt fokus på kvalitet och service. Här får du ett stort eget ansvar och frihet att planera din vardag, med stöd från ett engagerat team och en tydlig målbild. Du får tillgång till tjänstebil och arbetar med förtroendearbetstid, och som en extra motivation finns dessutom många säljtävlingar där du har chans att vinna priser från några av marknadens främsta leverantörer.
Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse, sex månaders provanställning tillämpas. Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Detta är en direktrekrytering, vilket betyder att du blir anställd direkt av vår kund men alla frågor rörande rekryteringsprocessen hänvisas till Anna Lee på StudentConsulting anna.lee@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
