Vi söker en driven säljare till Varsego!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2025-11-17
Är du en relationsskapande och målinriktad säljare som trivs med frihet under ansvar? Vill du representera starka varumärken och arbeta i en roll där du verkligen kan påverka? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Varsego är en rikstäckande grossist med ett starkt erbjudande inom glass, konfektyr, dryck och snacks. Företaget kombinerar lokal närvaro med hög servicegrad och arbetar nära såväl stora som små kunder inom dagligvaruhandel, servicehandel och foodservice
Tjänsten innebär ett helhetsansvar för ett eget geografiskt distrikt inom Norrbotten, med fokus på både befintliga kunder och nykundsbearbetning. Rollen ställer krav på starkt affärsmannaskap, god planeringsförmåga och en vilja att utveckla långsiktiga kundrelationer.
Arbetet innebär stor frihet under ansvar, med tydliga mål och säljperioder som styr arbetet. Tjänsten innebär ett nära internt samarbete med olika funktioner inom organisationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva försäljning och tillväxt i distriktet enligt uppsatta mål
• Utföra kundbesök och presentera nyheter, kampanjer och butiksåtgärder
• Identifiera nya affärsmöjligheter och bredda sortimentet hos befintliga kunder
• Upprätta och följa upp kundavtal
• Arbeta aktivt i företagets säljstödsystem
• Medverka vid säljmöten, mässor och interna utbildningar
Tjänsten utgår från Luleå och regelbundna resor inom distriktet är en del av arbetet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet som fältsäljare - gärna inom dryck eller andra snabbrörliga varor
• Har god lokal kännedom i det område du kommer att arbeta i
• Är självgående, affärsmässig och trivs med att ta eget ansvar
• Har ett ödmjukt men resultatorienterat arbetssätt
• Är kommunikativ, strukturerad och van att arbeta i ett högt tempo
Att jobba på Varsego innebär att bli en del av en säljdriven kultur med mycket engagemang, glädje och ett starkt fokus på kvalitet och service. Här får du ett stort eget ansvar och frihet att planera din vardag, med stöd från ett engagerat team och en tydlig målbild.
Du får tillgång till tjänstebil och arbetar med förtroendearbetstid, och som en extra motivation finns dessutom många säljtävlingar där du har chans att vinna priser från några av marknadens främsta leverantörer.
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Henna Vaalto på henna.vaalto@studentconsulting.com
.
