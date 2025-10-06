Vi söker en driven säljare till Halebop på Relinx(Stockholm)
2025-10-06
Vi söker en driven säljare till Halebop på Gärdet, Sandhamnsgatan i Stockholm!
Är du en målmedveten person som brinner för kundmöten och vill utvecklas inom försäljning? Nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade team på Halebop!
Om rollen
Som säljare hos oss får du en nyckelroll i att stärka relationen med våra befintliga kunder. Din uppgift blir att:
Aktivt sälja våra telefoner och bredbandslösningar.
Ge service i toppklass genom att hantera kundfrågor och hitta de bästa lösningarna.
Arbeta tillsammans med teamet för att nå och överträffa försäljningsmålen.
Vem är du?
Vi söker dig som älskar att skapa resultat och bygga långsiktiga kundrelationer. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning eller liknande kundnära roll.
Förmåga att arbeta mot tydliga mål och drivas av att överträffa dem.
God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
Ett självständigt arbetssätt och en vilja att utvecklas.
Vi erbjuder dig
En spännande heltidstjänst i en dynamisk miljö.
En arbetsplats med stark laganda och högt tempo.
Möjlighet att växa i rollen och utvecklas inom försäljning.
Plats: Halebop-kontoret på Sandhamnsgatan, Gärdet i Stockholm
Start: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
