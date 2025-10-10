Vi söker en driven säljare på provision inom vårdbemanning!
2025-10-10
Vill du bli en del av ett litet och familjärt team där du får vara med och påverka på riktigt?
Vi söker dig som brinner för försäljning och vill vara med och skapa skillnad i en bransch som handlar om människor, där omtanke, kvalitet och engagemang står i centrum. Vill du vara med och bygga upp vår säljorganisation, samtidigt som du skapar nya karriärmöjligheter för andra? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om rollen:
Som innesäljare hos oss blir du en viktig del av vårt tillväxtteam. Du kommer att:
Inspirera och sälja in konsultlivet - presentera fördelarna med att arbeta via vårt bolag och bli en del av vårt nätverk.
Bygga långsiktiga relationer med potentiella konsulter och visa vägen till en mer flexibel och utvecklande arbetsvardag.
Planera och strukturera ditt arbete på det sätt som passar dig bäst - vi tror på frihet under ansvar.
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet av att skapa framgångsrika matchningar inom vård, hälsa och omsorg.
Hos oss får du vara en del av ett drivet och ambitiöst team där idéer blir till verklighet och prestationer gör skillnad, både för människor och företag.
Vi erbjuder:
Erfarenhet och trovärdighet - vi har byggt starka relationer i branschen under 15+ år.
Personligt och nära ledarskap - du jobbar tätt med beslutsfattare och får direkt påverkan.
Flexibla arbetstider (50-100 %), anpassade efter din livsstil och dina mål.
100 % provisionsbaserad lön - med mycket goda möjligheter till hög intjäning
Ett familjärt och ambitiöst team där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Utvecklingsmöjligheter - väx med oss och ta nästa steg som konsultchef eller affärsansvarig.
Vi tror att du är:
Har ett genuint intresse för försäljning och motiveras av att nå resultat.
Är social, lyhörd och relationsskapande.
Är självständig och strukturerad, med förmågan att planera och driva ditt eget arbete.
Vill utvecklas i konsultbranschen och vara en del av något som växer snabbt.
Provisionslön baserat på resultat
