Vi söker en driven Regionsäljare till Nexifys team i Jönköping!
Nexify bemanning & rekrytering AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2025-12-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexify bemanning & rekrytering AB i Jönköping
, Örebro
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet av kundansvar och affärsutveckling och som är noggrann, självständig och trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Har du förståelse för bemanning, rekrytering och interimslösningar inom industri och logistik - och tycker om att arbeta nära kunder samt tillsammans med våra lokala kontor för att skapa starka affärsresultat? I rollen kommer du främst att arbeta direkt mot våra kunder och i nära samarbete med våra lokala kontor för att utveckla affärer, identifiera behov och säkerställa att vi levererar rätt kompetens genom våra tjänster. Du bygger långsiktiga relationer, driver tillväxt och är en viktig länk mellan kundernas utmaningar och våra lösningar. Är du redo för en ny utmaning där du får utveckla kundrelationer, skapa affärsnytta och bidra till att stärka våra kunders verksamheter genom flexibla och hållbara bemannings-, rekryterings- och interimlösningar? Då kan detta vara rollen för dig!
Om tjänstenI rollen ansvarar du för att utveckla och växa relationer med både befintliga och nya kunder inom industri- och logistiksektorn. Du arbetar rådgivande och affärsdrivet, identifierar kompetensbehov och skapar lösningar inom bemanning, rekrytering och interim som stärker kundens verksamhet.
Du driver hela säljprocessen - från prospektering och behovsanalys till förhandling, avtal och uppföljning. Du arbetar tätt tillsammans med våra lokala kontor för att säkerställa en smidig och kvalitativ leverans där ni tillsammans skapar värde och trygghet för kunden. Rollen innebär även att du arbetar strategiskt genom att analysera kunddata, efterfrågemönster och marknadstrender för att identifiera nya affärsmöjligheter.
Du får en central roll i att bygga starka partnerskap, säkerställa hög kundnöjdhet och bidra till regionens tillväxt. Du rapporterar till Regional Director och tjänsten passar dig som motiveras av ansvar, resultat och av att utveckla affärer i en snabb och föränderlig miljö.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Driva hela säljprocessen, från första kontakt till genomförd affär.
Identifiera kundbehov och presentera lösningar som skapar affärsvärde.
Genomföra kundmöten, offerter och avtalsförhandlingar.
Analysera kunddata och marknadstrender för att hitta nya affärsmöjligheter.
Samarbeta med interna team för att säkerställa hög kvalitet i leverans och kundupplevelse.
Följ upp avtal, resultat.
Delta i förbättringsarbete och bidra till utvecklingen av våra säljmetoder och erbjudanden.
Om dig
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt. Du trivs i en miljö där tempot är högt och där relationer står i centrum. Du arbetar strukturerat, har stark drivkraft och är mån om att skapa goda resultat. Du är en trygg representant för företaget och tar ansvar för både din egen och kundens framgång.
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad person som gillar att ta initiativ, skapa affärsnytta och bygga förtroende.Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning, kundansvar eller account management.
Identifiera kundernas kompetensbehov och presentera lösningar inom bemanning, rekrytering och interim.
Prospektera och bearbeta nya kunder samt skapa affärsmöjligheter i regionen.
Genomföra kundmöten, behovsanalyser, offerter, förhandlingar och avtal.
Arbeta nära våra lokala kontor för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i leveransen.
Följa upp pågående kundsamarbeten och säkerställa kundnöjdhet samt långsiktig affärsutveckling.
Analysera kunddata, efterfrågemönster och marknadstrender för att driva strategiskt försäljningsarbete.
Planera och prioritera ditt eget arbete för att nå uppsatta mål och bidra till regionens tillväxt.
Arbetstid
Dagtid måndag-fredag
OmfattningHeltid
LönVi erbjuder en konkurrenskraftig lön med fast grundlön kombinerat med en attraktiv provisionsmodell kopplad till dina resultat. Du får dessutom tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag, tjänstepension samt de verktyg och resurser du behöver för att lyckas i rollen.
Som en del av Nexify får du arbeta i en kultur som präglas av engagemang, utveckling och stark laganda.
StartTjänsten planeras att starta i februari, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Vi erbjuder
En utvecklande och affärsdriven arbetsmiljö.
Arbetsplats med säte i Eskilstuna, med möjlighet till hybridarbete
Ett engagerat och stöttande team.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Jönköping, Norrköping och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexify bemanning & rekrytering AB
(org.nr 559499-5895), https://nexify.nu Arbetsplats
Nexify Kontakt
Leo leo@nexify.nu 072 267 71 59 Jobbnummer
9640406