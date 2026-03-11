Vi söker en driven produktionsledare till vår kund i Åstorp!
Boxflow Staffing Syd AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2026-03-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Vill du ha en nyckelroll där du leder den dagliga driften och säkerställer att produktionen i terminalen fungerar smidigt och effektivt?
Som Produktionsledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet i terminalen. Du säkerställer att flöden, bemanning och arbetsmoment fungerar effektivt samt att produktionen genomförs enligt uppsatta mål för kvalitet, säkerhet och leverans.
Du leder teamet i det operativa arbetet och skapar struktur i en miljö med högt tempo. Rollen innebär även att snabbt prioritera, fatta beslut och lösa operativa problem som uppstår i produktionen. Vi tror att du som söker är en närvarande ledare som kommunicerar tydligt, tar initiativ och vågar ta dialoger när det behövs för att säkerställa ett bra samarbete och ett effektivt arbetsflöde.
Du kommer rapportera till terminalchef och dina arbetstider är 07:00-16:00 på plats i Åstorp.Dina arbetsuppgifter
Som Produktionsledare har du en central roll i att säkerställa en stabil och välfungerande drift i terminalen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planera, leda och följa upp den dagliga produktionen samt säkerställa rätt bemanning utifrån volymer och behov
Säkerställa effektiva flöden inom godshantering, lastning och lossning
Följa upp produktivitet och kvalitet samt stötta och leda medarbetare i den dagliga driften
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande säkerhets- och arbetsmiljörutiner samt hantera avvikelser och operativa problem
Profil & bakgrund
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Eftergymnasial utbildning inom logistik, produktion eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av ledarskap inom produktion, lager eller terminalverksamhet
Goda kunskaper i MS Office
Meriterande
Erfarenhet från logistik-, lager- eller terminalverksamhet
Erfarenhet av lagerhanteringssystem och uppföljning av produktivitet/KPI:er
Erfarenhet av förbättringsarbete, exempelvis Lean eller processutveckling
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7367280-1886544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9790583