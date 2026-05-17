Vi söker en driven och social säljare till vårt transportföretag!
Är du en självgående och målmedveten person som älskar att skapa och vårda kundrelationer? Då har vi jobbet för dig!
Om oss: Vi är ett väletablerat transportföretag med lång erfarenhet inom branschen. Vi söker nu en ny medarbetare som ska ta vårt säljteam till nya höjder och vara en viktig del av vår fortsatta framgång.
Om tjänsten: Som säljare hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där du ansvarar för att driva försäljningen av våra transporttjänster. Du ska kunna ta egna initiativ, bygga långsiktiga kundrelationer och vara en aktiv del av vår utveckling. Du kommer att ha en central roll i att skapa nya affärer och se till att våra kunder är nöjda.
Vi söker dig som:
Är driven och resultatinriktad
Trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har god förmåga att skapa och upprätthålla kundrelationer
Är social och kommunikativ, och har lätt för att ta kontakt med nya människor
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom transport- eller logistikbranschen, men det är inget krav
Vi erbjuder:
En fast garantilön
En generös provisionsmodell som ger möjlighet till högre inkomst beroende på resultat
Ett varierat och självständigt arbete med stor frihet under ansvar
Möjligheten att arbeta i ett växande och dynamiskt företag
Ett starkt team med härliga kollegor
Ansökan: Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan och CV till info@partillekyltransport.se
Skicka in din ansökan och CV till info@partillekyltransport.se så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
9912435