Vi söker en driven och säljande Jobbkonsult med stort nätverk i Värmland
Guldjobbet AB / Personaltjänstemannajobb / Karlstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Karlstad
2026-01-19
Är du en driven och positiv person som älskar att inspirera andra och hjälpa dem att nå sina mål? Tycker du om när ingen dag är den andra lik och att ständigt få träffa nya och spännande personligheter? Blir du glad av att få göra skillnad och brinner du för att hitta lösningar där andra fastnat? Då kanske du är den vi söker! Just nu söker vi en Handledare till våra kontor i Värmland.
Som Handledare i denna tjänst ska du kunna bemanna våra kontor vid behov i Karlstad, Kil och Kristinehamn.,och under semesterperioden..
När du jobbar som jobbkonsult hos oss på Guldjobbet behöver du vara duktig på att skapa hållbara relationer med arbetsgivare - våra arbetsgivarkontakter är de som gör att vi lyckas så bra med att få ut våra deltagare i jobb.
Vi ser även att det är viktigt att du sätter varje individ i fokus och ser utmaningar som möjligheter - inte problem. Hos Guldjobbet vill vi att varje deltagare ska känna sig välkommen och trivas hos oss och det är en känsla som vi måste kunna förmedla till våra deltagare. Det är därmed viktigt att du har ett genuint intresse av att hjälpa personer till egen försörjning i form av anställning eller utbildning.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som jobbkonsult kommer du bland annat ha följande arbetsuppgifter:
• Aktivt skapa företagskontakter för att få deltagare att komma ut i praktik eller anställning
• Praktiskt arbete med deltagare så som kartläggningar, målsättningar, språkträning, datorträning, skapande av ansökningshandlingar, intervjuträning, individuell matchning mot jobb eller utbildning etc.
• Rapportering i intern och extern dataserver
• Planering av och utvecklingsplaner och ständig uppföljning av målsättningar Kvalifikationer
Vi söker dig som är social och tycker om att ha mycket olika kontakter med både arbetsgivare och deltagare .Vi vill att du har en god organisatorisk förmåga samt redan idag har ett utbyggt nätverk inom branschen. Du har ett eget driv och brinner för att hjälpa våra deltagare ut i sysselsättning. Du ska tycka om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt vara duktig på att skapa struktur i ditt arbete. Du ska ha god förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift. Det är viktigt att du har mycket goda kunskaper i Office-paketet, word och excel. Meriterande är goda kunskaper i engelska och Arabiska.
Du som söker tjänsten ska även uppfylla följande krav:
Alternativ 1
• Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Leverantören avgör själv vilken studieinriktning som är mest lämplig för att nå målet med tjänsten.
• Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
• Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupp-psykologi.
• Karriärvägledning.
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.
Anställningen kan ev.Förlångas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Guldjobbet AB
(org.nr 556939-4751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rusta och matcha Kontakt
Ulrica Ellwe 073-5139901 Jobbnummer
9691893