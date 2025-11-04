Vi söker en driven och praktiskt lagd person till vårt team!
2025-11-04
Vill du ha ett varierande och ansvarsfullt arbete där du får kombinera reparation, service och uthyrning av våra maskiner och verktyg. Då kanske detta är tjänsten för dig. Mark & Miljö i Ljungby söker nu en ny medarbetare till vår uthyrningsverksamhet som vill vara med på vår RESA. Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som medarbetare inom vår uthyrningsverksamhet får du en bred roll med väldigt mycket eget ansvar. Du blir spindeln i nätet som ser till att våra kunder får rätt maskiner, verktyg och utrustning - i rätt tid och i toppskick.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Planering, samordning och uppföljning av uthyrningsverksamheten.
• Delaktighet i inköp av maskiner, verktyg och tillbehör.
• Viss verkstadsservice och enklare reparation och underhåll av maskiner, verktyg och våra lokaler.
• Fältservicemekaniker
• Fakturering, administrativa uppgifter och ekonomisk uppföljning.
• Viss transportledning av våra två lastbilar.
• Kundkontakt och service - vid uthyrning, återlämning och rådgivning.
• Förberedelse och funktionstest av utrustning inför uthyrning.
• In- och utleveranser av utrustning.
• Hantering och körning av maskiner.
• Hålla ordning och reda i verkstad, lager och på gården.
• Materialhantering på fastigheterna - sand, jord, fyll, asfalt mm.
Vem är du?
Vi söker dig som är organiserad, initiativtagande och trivs i en roll med både praktiska och administrativa moment. Du gillar att ha många bollar i luften och att den ena dagen inte ser den andra lik. Samtidigt tycker du också om att skapa struktur i arbetet.
Du har troligen erfarenhet av maskinuthyrning, verkstad, transportledning eller liknande verksamhet - men viktigast är att du har driv, ansvarskänsla och vill växa med oss.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller bransch.
• God datorvana och grundläggande ekonomisk förståelse.
• Minst BE-körkort.
• God kommunikativ förmåga och ett genuint servicetänk.
• Erfarenhet av maskinservice, fordon, verktyg eller liknande tekniskt arbete.
• Ett lösningsorienterat och noggrant arbetssätt.
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av maskinkörning.
• Erfarenhet av lastbilskörning och C/CE-körkort samt YKB.
• Truckkort, travers, lift eller andra relevanta certifieringar.
• Bakgrund inom bygg, anläggning eller liknande bransch.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och självständigt arbete i ett företag med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och stark teamkänsla. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla rutiner, förbättra arbetssätt och vara en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt.
Det är ett varierande arbete med både verkstadsuppgifter, maskinhantering och kundkontakt. Perfekt för dig som gillar att skruva, köra och lösa problem.
Om RentCon
Vi är ett uthyrningsföretag som tillhandahåller maskiner, verktyg och utrustning till i första hand vårt systerbolag Mark & Miljö i Ljungby som verka inom mark- och anläggningsbranschen. Hos oss är det högt tempo, korta beslutsvägar och nära till skratt. Vi har en stark framtidstro och söker dig som vill vara en del av vår fortsatta utveckling!
Vill du veta mer om vår uthyrningsverksamhet gå in på www.rentcon.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: sanna@markmiljo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mark och Miljö i Ljungby AB
(org.nr 556465-0595)
Svarvaregatan 2 (visa karta
)
341 34 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mark & Miljö i Ljungby AB Kontakt
Mattias Refónd mattias@markmiljo.se 0703951481 Jobbnummer
9588608