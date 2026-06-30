Vi söker en driven och orädd Renault & Daciasäljare
Rolf Ericson Bil I Dalarna AB / Butikssäljarjobb / Borlänge Visa alla butikssäljarjobb i Borlänge
2026-06-30
, Falun
, Gagnef
, Säter
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, Falun
, Ludvika
eller i hela Sverige
Är du redo för en utmaning?
Vi letar efter en säljare med riktigt vass fingertoppskänsla som älskar att skapa relationer och göra affärer. I bilbranschen utvecklas allt snabbt, och för att lyckas hos oss behöver du ha ett genuint intresse för försäljning och en obeveklig drivkraft. Det här är inte ett jobb för den som nöjer sig med lagom – vi söker dig som trivs med högt tempo, tydliga mål och som inte backar för att jobba hårt för att nå dem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att fokusera på försäljning av nya bilar från Renault och Dacia, samt begagnade bilar av olika märken. Du säljer även kringprodukter som abonnemang, finansiering, försäkringar och serviceavtal. Du behöver vara proaktiv, självgående och resultatfokuserad. Du kommer att arbeta med tydligt uppsatta individuella och gemensamma mål. Vår förväntan är att du ska kunna hantera flera uppgifter samtidigt och fortfarande leverera på topp.
Du använder våra affärs- och CRM-system för att bearbeta kunder, både genom telefon och möten i bilhallen. Det här är en roll där hårt arbete och uthållighet belönas – du får chansen att visa vad du går för, både i dagliga kundmöten och vid externa event och kundaktiviteter.
Din kompetens och erfarenhet
Vana att jobba med datorer och goda kunskaper i Office-paketet.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Andra språk är ett plus.
Erfarenhet av försäljning är en fördel.
B-körkort är ett krav.
Du har ett starkt affärssinne och är skicklig på att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer.Publiceringsdatum2026-06-30Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är målmedveten, initiativrik och har ett starkt driv. Du trivs med högt tempo, kan snabbt anpassa dig till nya situationer och ser till att få saker att hända. Det krävs uthållighet och förmåga att hålla motivationen uppe – du ger dig inte förrän du når målen. Din utåtriktade personlighet gör att du lätt skapar kontakt och bygger starka relationer. Ordning och reda är självklart för dig, och du är alltid beredd att gå den extra milen för att lyckas.
Vi erbjuder:
En dynamisk och utmanande arbetsmiljö.
Korta beslutsvägar.
Stora möjligheter att växa och utvecklas.
Utbildningar genom Renault & Dacia.
Anställning, omfattning, ort och tillträde
Detta är en tillsvidareanställning på heltid i Borlänge där arbete på helger förekommer enligt schema. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar alkohol- och drogtest innan anställning för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla. En bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.Så ansöker du
Är du redo för att anta utmaningen? Skicka ditt ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobba@rebil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rolf Ericson Bil I Dalarna AB
(org.nr 556597-9209), https://rebil.se
Smedjebacksvägen 3 (visa karta
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784 63 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rolf Ericson Bil Kontakt
Försäljningschef
Magnus Nyström magnus.nystrom@rebil.se 0243-257756 Jobbnummer
9986035