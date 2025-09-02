Vi söker en driven lagerarbetare till Stockholm är det dig vi letar efter?
2025-09-02
Har du ett strukturerat arbetssätt, gillar att hålla igång fysiskt och vill vara en viktig kugge i ett modernt logistikflöde? Då kan detta vara rätt chans för dig!
Om rollen
Som lagerarbetare blir du en nyckelperson i vardagen - du ser till att varor plockas, packas och levereras på ett smidigt och korrekt sätt. Arbetet är varierande och praktiskt, där du får kombinera tempo med noggrannhet och samarbete.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Plock och pack av varor
In- och utlastning av leveranser
Kontroll och registrering av inkommande gods
Truckkörning
Bidra till ordning, säkerhet och ett bra arbetsflöde
Vi söker dig som
Är noggrann, effektiv och gillar att samarbeta
Trivs med att arbeta fysiskt i ett högt tempo
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har grundläggande datorvana
Meriterande:
Truckkort och erfarenhet av truckkörning
Tidigare erfarenhet från lager eller logistik
Vi erbjuder dig
En trygg heltidsanställning med bra villkor
Möjlighet att utvecklas och växa inom logistik och lagerhantering
En arbetsplats där teamwork, engagemang och gemenskap står i fokus
Introduktion och stöttning från erfarna kollegor
Vill du vara en del av ett företag där din insats verkligen gör skillnad? Skicka ditt cv redan idag och ta nästa steg i din karriär inom logistik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: Info@trekronorrekrytering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk med "Stockholm"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tre Kronor rekrytering & Bemanning Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9488814