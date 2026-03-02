Vi söker en driven kundsupportsmedarbetare med fokus på service och sälj
Har du tidigare erfarenhet av kundbemötande och försäljning via telefon? Drivs du av att leverera snabb och förstklassig service? Vill du vara del av en organisation i rörelse där du har en nyckelroll gentemot kunderna? Då ska du söka denna tjänst idag!
I din roll som Kundsupport/Innesäljare på HomeMaid arbetar du främst med att erbjuda våra kunder en förstaklassig service via telefon och mejl. Du tar emot inkommande förfrågningar rörande HomeMaids tjänster och sköter tillkommande administration.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
• Supportera kunder via telefon och mejl.
• Avlasta övriga kollegor i av- och ombokningar av tjänster.
• Skapa och skicka offerter samt uppföljning av dessa.
• Arbeta aktiv med merförsäljning till såväl befintliga som gamla kunder.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som Kundsupport/Innesäljare har du tidigare erfarenhet av att arbeta serviceinriktat och kundorienterat. Du har en naturlig fallenhet för att alltid göra det lilla extra samt en flexibilitet som hjälper dig hantera perioder med högre belastning. Du trivs med telefonen som främsta arbetsredskap och har en förmåga att hantera olika arbetsmoment samtidigt utan att tumma på kvaliteten. Du tycker om när det händer mycket och din vilja att utvecklas samt din nyfikenhet hjälper dig framåt.
Viktigt för tjänsten är att du:
• Är inkluderande och respektfull i kontakt med olika människor
• Är lösningsorienterad och glädjespridande
• Har tidigare erfarenhet från försäljning och service, med fördel via telefon
• Har god dator- och systemvana, med fördel erfarenhet från LIME och Tengella
• Kan flytande svenska och har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett sommarvikariat med start i början på juni med chans till förlängning. Arbetstider är främst förlagda dagtid, måndag till fredag, men andra arbetstider kan förekomma.
Placering: Halmstad Anställning: Sommarvikariat med chans till förlängning Tillträde: Juni 2026
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept. Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Så ansöker du
