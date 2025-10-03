Vi söker en driven konsultchef till vårt team!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Som Konsultchef har du ett helhetsansvar - både för dina konsulter och kundrelationer.
Du arbetar operativt med rekrytering, bemanning, försäljning och personalledning. Rollen är bred, dynamisk och kräver både affärssinne och ett genuint intresse för människor.
Du arbetar med hela bemanningskedjan - från sourcing och intervjuer till avtal, uppföljning och merförsäljning.
Ditt konsultansvar sträcker sig över både kollektivanställda och tjänstemän, vilket innebär att du snabbt behöver kunna växla mellan olika roller, kompetensnivåer och branschbehov.
Du är den viktiga länken mellan konsulten och kunden - och ser till att rätt person hamnar på rätt plats, i rätt tid, med rätt förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Personalansvar för konsulter inom både kollektiv- och tjänstemannasegmentet
• Rekrytering, intervjuer och onboarding av nya konsulter
• Försäljning och nykundsbearbetning samt utveckling av befintliga kundrelationer
• Tätt samarbete med kund för att förstå behov och säkra leverans
• Planering, bemanning och uppföljning av uppdrag
• Administration kopplat till avtal, schemaläggning och arbetsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har minst 2 års erfarenhet som konsultchef.
• Har dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna B2B inom bemanning eller rekrytering
• Har arbetat med både kollektivanställda och tjänstemän
• Är självgående, lösningsorienterad och har en stark drivkraft
• Har förmåga att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende hos både kund och konsult
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
• Kunskap om kollektivavtal inom både LO- och tjänstemannasidan
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete och personalansvar
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att maila Sandra Hopovac: sandra.hopovac@nearyou.se
. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
